Немає жодних ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну – звернення Президента до учасників Форуму оборонних індустрій

Отже, дорогі друзі!

Дякую всім за увагу до України та до наших спільних оборонних спроможностей. Ключове слово тут, як на мене, – це «спільних». Ми всі розуміємо, що джерелом цієї війни та довгостроковою загрозою для європейського способу життя є Росія. Але насправді ми маємо справу не лише із самою Росією. Ми протистоїмо мережі державних і недержавних акторів, які служать справі агресії. Ця мережа охоплює Росію, Північну Корею, нинішній режим в Ірані, китайські компанії та безліч схем по всьому світу, які допомагають виробляти зброю та здійснювати операції проти нашої країни, нашого народу й нашої Європи. Лише разом ми можемо цьому протистояти. І найкращий спосіб зробити це – завдати сильного удару по серцевині цієї агресії та розірвати всі зв’язки, що поєднують Росію з її спільниками.

Саме тому наші пріоритети є чіткими – спільне оборонне виробництво та реальні обмеження на співпрацю з Росією через санкції та інші обмежувальні заходи. Дякую всім, хто допомагає нам у цьому.

А тепер – ключові тези на сьогодні щодо оборонного виробництва.

Перше – інвестиції та технології.

Наш потенціал у сфері оборонного виробництва вже перевищив 35 мільярдів доларів США. Це майже тисяча найменувань продукції: від артилерії та традиційної бронетехніки до сучасних дронів (до речі, всіх типів) і ракет. Але близько 40 % цього потенціалу не має належного фінансування. Це правда. І це проблема. Наприклад, ми здатні виробляти понад 8 мільйонів дронів різних типів щороку, але наявне фінансування дозволяє значно менше. Водночас Росія використовує для оборони не лише свої нафтові доходи, а й ресурси таких режимів, як Північна Корея та Іран, а також корупційні зв’язки в інших країнах. Саме тому наша об’єднана солідарність – найкраща відповідь на воєнну мережу Росії. Ми відкриті до різних форматів співпраці в оборонному секторі, включно з передачею нашого досвіду та напрацювань тим, хто допомагає найбільше. Ми маємо бути лідерами в гонці дронів – як ударних, так і перехоплювачів – і продовжувати рухатися вперед у виробництві традиційної зброї, враховуючи всі уроки цієї довгої війни. Будь ласка, збільшуйте інвестиції в українське та спільне виробництво озброєння.

Усе озброєння, яке ми виробляємо, стає частиною нової, сильнішої системи європейської оборони та безпеки. У цьому контексті ми вітаємо європейську ініціативу Security Action for Europe, яка передбачає виділення до 150 мільярдів євро для розвитку оборонної промисловості. Ми закликаємо активно використовувати цю програму також як додаткове джерело підтримки нашої спільної безпеки. І важливо пам’ятати: Україна є рівноправним партнером цієї програми, а отже, забезпечення безпеки є нашою спільною справою.

Друге – довгострокова стійкість наших країн.

Немає жодних ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну. Росія відкидає всі мирні пропозиції, зокрема й ті, що надходять від Сполучених Штатів Америки. Путін думає лише про війну. Це факт. Можливо, він пов’язує власне політичне виживання зі здатністю продовжувати вбивати: поки він вбиває, він живе. Наша розвідка це підтверджує. Росія навіть планує нові військові операції на території НАТО, тобто на території ваших держав. Ця війна зараз триває в Україні, і потрібно добре підготуватися – бути готовими. Без сумніву, ми маємо зупинити Путіна зараз і в Україні, але також маємо розуміти, що його цілі виходять за межі України. Європейські країни мають збільшити оборонні видатки. Ми вважаємо, що 5 % ВВП – це правильний рівень. Об’єднана Європа здатна створити таку оборонну спроможність, яка знищить російську ілюзію, що війна з Європою може принести їй щось. Щоб швидше знищити цю ілюзію, ми повинні позбавити Росію можливості безкарно продовжувати війну проти України. Краще стримати Росію там, де вона вже загрузла. Я дякую кожній країні, дякую кожному лідеру, хто вже вирішив спрямувати частину своїх національних оборонних видатків на підтримку України. Якщо кожна європейська країна виділить хоча б 0,25 % свого ВВП на це – і ми вдячні тим країнам, які дають більше, таким як Нідерланди, Норвегія, Швеція, а також за такий значний внесок, як з боку Німеччини, що є цілком розумним, – шанси на мир у Європі зростуть.

Третє – будь ласка, переконайтеся, що ваші країни та ваші компанії жодним чином не допомагають Росії чи її спільникам. Це справді критично важливо.

Сьогодні немає жодної значної російської зброї, яка б вироблялася без компонентів, обладнання або матеріалів з інших країн, на жаль, зокрема і з Європи та країн НАТО. Так, авжеж. Це має припинитися. Такі компоненти можна знайти в кожній російській ракеті, в більшості їхніх дронів і в бойових машинах. І це не тільки Китай – також Тайвань. Деякі з цих деталей надходять із європейських країн та зі Сполучених Штатів. Кожен компонент або верстат, який постачається в оборонний сектор Росії, допомагає затягнути війну та є злочином проти миру. Кожна схема, яка допомагає їм виробляти «шахеди» або будь-які інші засоби вбивства, це не просто сприяння війні проти нас – це загроза вам і способу життя, який глибоко цінують мільйони людей у наших країнах. Будь ласка, подбаймо про те, щоб наш оборонний потенціал і потенціал наших партнерів слугував нашому миру, а не божевіллю Росії.

Дякую.

Слава Україні!