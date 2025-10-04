Непроста ситуація з електрикою після ударів, але максимум робиться, щоб відновити постачання – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні фактично весь день жорсткі удари росіян по місту Шостка на Сумщині – удари по вокзалу, по енергетиці. Цивільна інфраструктура. Це такий типовий російський терор. Десятки дронів. Одне з влучань було фактично по потягу – звичайний потяг, жодного воєнного сенсу. На жаль, людина загинула. Мої співчуття. Є постраждалі, серед них троє дітей, молодшому з них – сім років тільки. Усім надається відповідна допомога. Я хочу подякувати кожному, хто допомагає. Працюють також наші енергетики, ремонтні бригади, необхідні служби задіяні для відновлення постачання електрики. Шостка, Шосткинський район, інші райони Сумщини, райони Чернігівщини, також на Донеччині непроста ситуація з електрикою після ударів. Але максимум робиться, щоб відновити постачання електрики, а це означає й водопостачання, і відновлення нормального зв’язку. Важливо, щоб в усіх громадах і на обласному рівні максимально підтримували наших людей, і особливо сім’ї з дітьми, літніх людей, тих, хто живе сам. Резерви підтримки мають бути в кожному регіоні. Це персональна відповідальність керівників в областях. Я хочу також відзначити ДСНС України за таке оперативне реагування всюди, де це потрібно. На Сумщині я хочу відзначити особливо за роботу цими днями й тижнями працівників обласного управління ДСНС: Олександра Колишенка, Володимира Морозова, Ігоря Яременка. Працівників ДСНС України на Чернігівщині: Анатолій Лось, Дмитро Дасюк, Андрій Опанасенко, Павло Товстий. Харківщина, працівники ДСНС в області: Сергій Сумцов, Віктор Губін, Ігор Чаговець, Максим Чоломбитько. Також Головне управління ДСНС України в Полтавській області, особливо – Вʼячеслав Юхно, Ігор Субота, Олег Коломієць та Анатолій Давиденко. Дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам!

Підписав сьогодні кілька нових санкційних рішень, це різні напрями наших санкцій. Перше – продовження санкцій, у яких спливав термін. Це стосується російських підприємців та їхніх зв’язків із путінською системою. Другий указ – російська військова промисловість, а саме – виробники безпілотників, комплектуючих. Третій указ – наші санкції проти осіб та проти компаній, що пов’язані з російським нафтовим сектором. Ми продовжуємо нашу комплексну політику тиску на Росію, ми будемо це й надалі координувати з партнерами. Вже зараз багато українських напрацювань ідуть в основу санкцій партнерів. Розраховуємо на синхронізацію наших санкцій з партнерами. Також очікуємо на нові санкції Європейського Союзу – 19-й пакет – та відповідні кроки Сполучених Штатів. Росія ігнорує або відкидає буквально кожну можливість, яка дала б змогу закінчити цю війну й гарантувати безпеку. Путін хоче воювати, і воювати саме так – терористичними методами, підлими методами. Росія повинна відчути відповіді на це. Європа, Америка, G7, G20 мають силу, щоб розібратися з будь-яким терористом. Це буде. Я дякую всім, хто допомагає захищати життя.

Слава Україні!

