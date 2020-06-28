Незалежність, об’єктивність, чесність і непідкупність мають бути головними принципами щоденної роботи суддів – Президент

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що у своїй щоденній роботі судді мають бути об’єктивними, незалежними та чесними. Про це він заявив під час урочистої церемонії складення присяги суддями, призначеними на посади.

«Відсьогодні кожен з вас є обличчям судової влади. І яким воно буде, залежить тільки від вас. Я вірю, що ви будете гідно носити високе звання судді. Завжди будете пам’ятати, що здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України», – сказав Глава держави.

«Незалежність, об’єктивність, чесність і непідкупність, дотримання етичних норм, рівне ставлення до всіх сторін судового засідання, компетентність і старанність – вірю, що ці Бангалорські принципи поведінки суддів будуть головними та невід’ємними умовами вашої щоденної дуже важливої, складної роботи», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що у своїй професійній діяльності кожен з присутніх пройшов нелегкий шлях, але попереду не менш складний виклик – відновлення довіри громадян до судової системи, забезпечення права кожної людини на справедливий суд відповідно до європейських і міжнародних стандартів.

«Важливо усвідомлювати, що в більшості випадків суд не лише розв’язує юридичний спір, а й вирішує подальшу долю людини. Тому суспільство та держава очікують, що кожне ваше рішення буде виваженим, справедливим і законним. Я впевнений, що завдяки цьому ви зможете найважливіше – змінити ставлення суспільства, ставлення громадян до слова «суддя». І воно завжди викликатиме в людей тільки дві емоції – це довіра та повага», – сказав Глава держави.

Сьогоднішній день Володимир Зеленський назвав важливим для судової системи України, оскільки свою роботу відновлюють суди, які тривалий час не могли працювати належним чином через відсутність суддів. Він нагадав, що вперше з 2016 року у місцевих загальних судах вершитимуть правосуддя понад 200 нових суддів.

«Це молоді успішні люди, які мають сучасні погляди, але разом з тим – немалий професійний досвід. Ви пройшли довгу, нелегку дорогу до сьогоднішнього дня», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський побажав суддям, щоб слова присяги сьогодні не були сказані вперше й востаннє.

«Нехай цими словами розпочинається кожен ваш день. Пам’ятайте їх щоразу, коли ухвалюєте рішення. Пам’ятайте їх щоразу, коли хтось пропонує вам заплющити очі на закон та намагається засліпити вас зображеннями Бенджаміна Франкліна», – резюмував Глава держави, вітаючи суддів, і побажав кожному з присутніх великих професійних звершень.