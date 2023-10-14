Нідерланди нададуть Україні ракети для систем Patriot і допоможуть в отриманні патрульних суден для безпеки експортного коридору в Чорному морі – результати переговорів Володимира Зеленського та Марка Рютте в Одесі

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, який перебуває з візитом у нашій країні.

Як зазначив Глава держави, сьогодні вони мають в Одесі насичений день, присвячений глобальним питанням безпеки.

«Я вдячний Нідерландам, вдячний тобі, Марку, твоєму уряду, твоїй команді та всьому народу Нідерландів за незмінну увагу до України та надзвичайно вагому підтримку нашої держави, наших людей на цьому складному шляху. Той факт, що ми зараз саме тут, в Одесі, засвідчує, які ключові питання на порядку денному та на що саме спрямовані наші зусилля», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Марком Рютте в Одесі.

Президент України та Прем’єр-міністр Нідерландів побували в порту Одеси й оглянули місця влучання російських ракет і дронів. Як зазначив Глава держави, Росія ракетним терором руйнує не лише українські порти та міста, а й нормальне життя багатьох інших країн, які критично залежать від постачання продовольства з України.

«Важливо, щоб світ був єдиним і солідарним у захисті від терору та в підтримці наших зусиль із захисту людей, портів, зокрема Одеси, дунайських портів та загалом нашої чорноморської акваторії. Є нове рішення Нідерландів для посилення української ППО», – повідомив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі сторони обговорили подальші кроки щодо коаліції F-16, у якій Нідерланди відіграють лідерську роль, а також інші аспекти оборонної співпраці.

Також було обговорено співпрацю з метою належного захисту альтернативних «зернових коридорів» у Чорному морі та загалом посилення позицій у регіоні, зокрема захист неба, зміцнення флоту, підтримку гуманітарного розмінування та очищення акваторії від російських мін.

«Нідерланди, зокрема, допоможуть посилити безпеку нашого експортного коридору в Чорному морі», – розповів Володимир Зеленський.

На зустрічі співрозмовники також приділили увагу ситуації в регіоні Близького Сходу. Було відзначено важливість недопущення розпалення нової повномасштабної війни. Водночас, як зазначив Глава держави, терористи мають відповідати за скоєні злочини, щоб більше ніколи не провокувати війну.

Він також подякував Нідерландам за підтримку Української формули миру та спільні з партнерами зусилля для притягнення Росії до відповідальності за терор. Зокрема, Нідерланди працюють над пунктом, який стосується відновлення справедливості.

Крім того, під час зустрічі йшлося про посилення та пришвидшення запровадження санкцій проти Росії задля обмеження її здатності фінансувати війну.

Окремо Володимир Зеленський акцентував на необхідності прискорення спрямування заморожених активів Росії на компенсацію шкоди від її агресії, зокрема на проєкти відбудови в нашій країні.

«В Україні ми бачимо спротив, бачимо бажання боротися, бажання перемагати – як серед цивільних, так і серед військових. Сьогодні ми були в порту Одеси й бачили, як люди роблять усе можливе для того, щоб зберегти й підтримати своє життя, та досягають у цьому успіху», – наголосив зі свого боку Марк Рютте.

Він повідомив, що Нідерланди допоможуть Україні в отриманні патрульних суден, щоб забезпечити безпеку «зернового коридору».

«Ми свідомі того, що з наближенням зими Росія захоче завдати якомога більше шкоди Україні. Тому Нідерланди відправлять Україні додаткові ракети для Patriot. Ми зобов’язалися надати літаки F-16 Україні. Разом із Румунією та Данією ми займаємося підготовкою пілотів», – зазначив голова нідерландського уряду.