Низка країн опинилася на межі нового голоду саме тому, що Росія розпочала загарбницьку війну проти України – Андрій Єрмак на нараді щодо реалізації ініціативи Grain from Ukraine

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів засідання робочої групи щодо надання допомоги країнам, які потерпають від гострої продовольчої кризи. У зустрічі також взяли участь представники Офісу Глави держави, міністерств і відомств, посли України та зарубіжні дипломати, акредитовані в нашій державі, представники міжнародних організацій.

Андрій Єрмак зазначив, що Президент Володимир Зеленський під час участі в саміті «Групи двадцяти» оголосив про запуск гуманітарної програми Grain from Ukraine.

Ця ініціатива спрямована на полегшення страждань народів і подолання продовольчої кризи, спричиненої російською збройною агресією проти України.

Насамперед ідеться про країни Африканського континенту та Азії.

Керівник Офісу Президента акцентував, що питання подолання продовольчої кризи є серед пунктів українського плану, який Глава держави презентував на саміті.

«Там є один пункт, у якому ідеться про харчову безпеку та право кожної людини не померти від голоду через те, що хтось у Кремлі вигадав забирати чужі території», – констатував він.

«Сьогодні всі ці країни опинилися на межі нового голоду саме тому, що Росія розпочала цю загарбницьку війну проти України», – наголосив Андрій Єрмак.

За його словами, ініціатива Grain from Ukraine важлива ще й у контексті підтвердження статусу нашої країни як гаранта світової продовольчої безпеки.

«Дуже важливо, щоб міжнародна спільнота точно знала, хто сьогодні рятує світ від голоду. Дуже важливо, щоб це знала не лише Україна, а й партнери», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Він додав, що Україна готова реалізувати цю програму спільно з партнерами, великий досвід яких дасть змогу зробити це вчасно та ефективно.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга зазначив, що кілька держав уже ухвалили рішення щодо участі в ініціативі й готові стати її донорами. Зокрема, Бельгія, Німеччина та Польща підтвердили фінансування відправки суден із зерном, які прямують чи вже прибули до країн, що потребують продовольства.

Представник Офісу Президента також зауважив, що попередні підтвердження надали Японія, Туреччина та США.

Андрій Сибіга закликав усіх учасників зустрічі розглянути питання участі в ініціативі України.

Посол Німеччини Анка Фельдгузен зазначила, що її країна готова продовжувати фінансування відправки кораблів із зерном у ті країни, які цього потребують.

Посол Туреччини Ягмур Ахмет Гюльдере повідомив, що його країна вітає й підтримує ініціативу Grain from Ukraine і зараз розглядає, яким саме чином може допомогти в її реалізації. Він також запевнив: Туреччина продовжить зусилля для продовження роботи «зернового коридору».

Посол Китаю в Україні Фань Сяньжун зазначив, що КНР підтримує кроки з гарантування глобальної продовольчої безпеки та цінує зусилля, які допомагають пом’якшити кризову ситуацію, зокрема продовження дії зернової угоди.

Представники Посольства США в Україні також висловили підтримку українській ініціативі й заявили про готовність працювати з нашою державою та партнерами, щоб вона була успішною.

Андрій Єрмак подякував партнерам за те, що їхні країни роблять для України та наших громадян, і висловив сподівання, що ми разом святкуватимемо велику українську перемогу.