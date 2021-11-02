Нормандський формат є безальтернативним майданчиком для переговорів щодо мирного врегулювання на Донбасі – прес-секретар Президента

Нормандський формат є безальтернативним майданчиком для проведення перемовин щодо мирного врегулювання на сході України, і відповідальність за затримку у просуванні переговорного процесу лежить на російській стороні. На цьому наголосив прес-секретар Президента України Сергій Никифоров у відеокоментарі.

«Російська сторона залишається єдиною відповідальною за затримку в Нормандському форматі. Україна ж, Франція та Німеччина готові до контактів на рівні міністрів і лідерів найближчим часом. Ми вважаємо, що суть переговорів – отримання результату. Якщо російська сторона наполягає, що підсумок має бути відомий до початку перемовин, це ставить під питання сам переговорний процес. Закликаємо Москву співпрацювати. Донбас очікує на мир, і Росія повинна зробити свій внесок у його досягнення», – зазначив Сергій Никифоров.

Прес-секретар Глави держави також поінформував, що після призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони до роботи української делегації в Тристоронній контактній групі приєднається Ірина Верещук, яку минулого тижня було призначено міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Народний депутат Андрій Костін тимчасово виконуватиме обов’язки першого заступника глави української делегації в ТКГ.

За словами Сергія Никифорова, делегація України в Тристоронній контактній групі має ще більше зосередитися на розв'язанні гуманітарних і соціальних питань.

«Офіс Президента наголошує на необхідності активізувати роботу над звільненням утримуваних осіб, забезпеченням нормальних умов роботи КПВВ на лінії дотику. Також потрібно створити нову підгрупу, яка працюватиме над поверненням Україні контролю за державним кордоном на Донбасі. Якщо російська сторона визнає Мінські домовленості, то має погодитися і з тим, щоб на рівні ТКГ реалізувати пункти «Мінська», – сказав речник Президента.

Сергій Никифоров зауважив, що Російська Федерація вже давно тримає поблизу кордонів України специфічні угруповання військ, і над цим питанням працюють українські спецслужби та міжнародні партнери України.

«Триває певне підсилення. Саме такі зміни й стали причиною стурбованості наших партнерів, що вилилося в публікації західних ЗМІ. Але висновки щодо конкретних цілей Росії та можливого розвитку подій на кордоні наразі робити передчасно. Головне, що в України та наших партнерів є повна й оперативна комунікація на різних рівнях, і ми готові реагувати на будь-які сценарії», – резюмував прес-секретар Глави держави.