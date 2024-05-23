Норвегія, Греція та Північна Македонія будуть представлені на Глобальному саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з Президенткою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою, прем’єр-міністрами Греції та Норвегії Кіріакосом Міцотакісом і Йонасом Гаром Стере. Вони підтвердили, що їхні країни будуть представлені на Глобальному саміті миру.

Володимир Зеленський також обговорив із Горданою Сіляновською-Давковою двосторонню співпрацю України та Північної Македонії.

Під час розмови з Кіріакосом Міцотакісом окремо приділили увагу продовженню підготовки безпекової угоди в межах Вільнюської декларації G7.

Президент подякував Йонасу Гару Стере за конкретні дії щодо ізоляції Росії. Обговорили також ситуацію на полі бою та оборонну співпрацю.

«Наші команди фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, яку ми підпишемо за першої можливості», – підсумував Володимир Зеленський.