Норвегія підтримує авіаційну коаліцію, уже три країни погодилися передати Україні літаки F-16 – Президент за результатами зустрічі з Йонасом Гаром Стере

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Королівства Норвегія Йонасом Гаром Стере, який прибув у нашу країну з візитом.

Глава Української держави відзначив, що йому особливо приємно вітати в Києві голову уряду Норвегії в День Незалежності України.

«Дуже цінуємо весь норвезький народ, який разом з Україною з першого дня повномасштабної російської агресії. І кожного дня протягом цієї війни ми відчували, що Норвегія справді прагне допомогти Україні та відновити мир. Норвезька підтримка допомогла врятувати тисячі життів», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до Йонаса Гара Стере під час спільної зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів у Києві.

Президент особливо відзначив п’ятирічну норвезьку програму тривалої підтримки України. У четвер під час переговорів сторони розглянули наступні кроки в оборонній взаємодії.

«Норвегія дієво підтримує нашу авіаційну коаліцію та підготувала відповідні рішення. Я думаю, що пан Прем’єр-міністр сам про це розкаже. Найкращі новини до Дня Незалежності для нас. Є й новий оборонний пакет щодо посилення ППО та інше дуже важливе оборонне обладнання», – заявив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, Норвегія також активно приєдналася до глобальних зусиль для реалізації Формули миру.

«Ми будемо вітати один із раундів переговорів щодо Формули миру в Осло. Я вдячний Норвегії і за підтримку в підготовці Глобального саміту миру», – сказав Президент.

Володимир Зеленський запросив Норвегію розпочати переговори щодо двостороннього документа про безпекові гарантії для України в межах Спільної декларації «Групи семи».

«Я впевнений, що участь Норвегії в такій безпековій архітектурі допоможе нам дати більше стабільності всьому простору від Скандинавії до Чорного моря», – наголосив Глава держави.

Йонас Гар Стере повідомив, що Норвегія передає Україні системи ППО IRIS-T, а також ухвалила рішення про передачу літаків F-16, які перебувають у неї на озброєнні. Також Норвегія виділяє два винищувачі F-16 для навчальної місії українських пілотів.

Крім того, за його словами, Норвегія передає Україні обладнання для розмінування та зробить усе необхідне, щоб переконати партнерів надати нашій країні ЗРК NASAMS.

Прем’єр-міністр Норвегії повідомив, що його держава продовжить підтримувати Україну у відбудові енергетичної інфраструктури, а також у питанні зберігання газу для проходження зимового періоду.

Відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Зеленський зазначив, що вже три країни погодилися передати Україні літаки F-16 після тренування пілотів.

«Це Данія, Нідерланди та Норвегія. І ми надзвичайно вдячні всім трьом державам, а також дуже вдячні Сполученим Штатам Америки. Їхня добра воля і їхні технології. Вони акцептували це. Вдячні Президенту США, Конгресу», – наголосив Глава держави.