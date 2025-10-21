Норвегія приєдналася до Глобальної коаліції українських студій – Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою взяла участь у зустрічі з ректорами та керівним складом норвезьких університетів та організацій із нагоди їхнього приєднання до Глобальної коаліції українських студій.

«Дякую за кожну ініціативу на підтримку України, а також за ті зусилля, які ви вкладаєте в розширення знання про нашу країну. Сьогодні, коли російська агресія продовжує щодня завдавати шкоди нашій освітній системі, руйнуючи школи, університети, дитсадки, ваша допомога особливо важлива», – сказала дружина Президента.

Зокрема, працює мережа UKRAINETT (Norwegian Network for Research on Ukraine) – платформа, яка об’єднує норвезьких дослідників, що вивчають Україну, та водночас є хабом для українських науковців, котрі через війну були вимушені залишити свій дім і поїхати до Норвегії.

Норвезький уряд започаткував програми Nansen EDU та Program for Ukraina-kompetanse (UA-KOMP). Вони поглиблюють освітню співпрацю, підтримують українські університети у відбудові, а також сприяють ширшому розумінню України в норвезькому суспільстві.

Вища професійна школа KBT Vocational College сприяє інтеграції українців у норвезьке суспільство через професійну освіту та розвиток підприємницьких навичок.

Провідний науковий центр у сфері арктичних досліджень і сталого розвитку UiT підтримує українських студентів, дослідників та академічні ініціативи, пов’язані з Україною.

Університет Осло проводить тематичні курси «Україна у Східній Європі», які за останні три роки пройшли понад 150 студентів.

Олена Зеленська подякувала переліченим закладам за приєднання до Глобальної коаліції українських студій, яка об’єднує вже 20 провідних освітніх і наукових установ із десяти країн світу. Серед них університети Фінляндії, Південної Африки, Чехії, Австрії, Канади, Південної Кореї, США, Естонії, Італії та Японії. Ще 17 меморандумів про приєднання перебувають на фінальній стадії погодження.

«Кожен, хто сьогодні обирає знати українську й українське, стає частиною великої історії відновлення справедливості та перемоги людяності», – наголосила перша леді.

Крім того, Олена Зеленська провела зустріч із Президентом Стортингу (парламенту) Норвегії Масудом Гарахані.

«Дякую за послідовну підтримку України і з боку Стортингу, де Україну підтримують усі дев’ять представлених партій, і з боку уряду. Цінуємо участь Норвегії в ініціативах із закупівлі ППО для України та всю соціальну, освітню, медичну допомогу, яку країна надає 80 тисячам наших людей», – зазначила дружина Президента.