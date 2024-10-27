Норвегія збільшує військову допомогу Україні

У Рейк’явіку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Головна тема зустрічі – підтримка України на полі бою, у дипломатичній та фінансовій сферах. Прем’єр-міністр Норвегії розповів про намір збільшити допомогу.

«Як я вчора й казав, зараз ми в парламенті маємо на розгляді договір про надання допомоги Україні до 2030 року», – зазначив Йонас Гар Стере.

Він наголосив, що за програмою, яка була розрахована до 2027 року, Норвегія надавала Україні підтримку в обсязі 1,5 млрд дол. на рік. Відповідно до нової ініціативи, ця сума збільшуватиметься.

Під час зустрічі обговорили також оборонну співпрацю з іншими партнерами та довгострокову взаємодію щодо безпеки, зокрема НАТО для України, План перемоги та спільну з партнерами стратегію наближення миру.

Серед основних тем переговорів – ключові потреби України: посилення протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей. Також ішлося про роботу на рівні команд для збільшення виробництва різних військових засобів, зокрема ППО.

Окремий фокус розмови – перекидання північнокорейських військових до зони бойових дій. Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере наголосили на тому, що важливо дати спільну рішучу відповідь на цей виклик.