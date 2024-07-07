Новий оборонний пакет, повернення енергетичної безпеки та підготовка Українського легіону: Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Туском

Польща надасть Україні новий оборонний пакет. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з Премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Глава держави подякував Польщі за готовність і надалі підтримувати нашу країну та відзначив співпрацю в контексті посилення української ППО.

«Особливо ми вдячні щодо спеціальних домовленостей. Це відображено в безпековій угоді й передбачено положенням про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, випущених у напрямку Польщі. Наші команди разом із військовими опрацюють, як швидко ми можемо реалізувати цей пункт», – повідомив Володимир Зеленський.

Також безпекова угода передбачає формування та підготовку на території Польщі Українського легіону.

«Український легіон тренуватиметься в Польщі й буде оснащений за допомогою партнерів. Кожен громадянин України, який вирішить бути в легіоні, зможе підписати контракт зі Збройними Силами України. Зараз наші команди опрацьовують усі нюанси цієї пропозиції», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що Польща є співлідером у реалізації пункту Формули миру щодо енергетичної безпеки.

«Уже цього літа маємо дати підготовлений план дій у межах Формули миру щодо повернення енергетичної безпеки Україні, а завдяки цьому – усім нашим сусідам у Європі», – сказав Глава держави.

Прем’єр-міністр Польщі запевнив у подальшій підтримці України.

«Кожне слово в цьому документі щось означає, і це матиме практичні наслідки. Ми сприймаємо ці слова як взаємне зобов’язання, а не порожні обіцянки, і найближчим часом спільно з іншими союзниками ми будемо крок за кроком виконувати пункти цього документа», – сказав він.

Дональд Туск також запевнив, що Україна матиме підтримку з боку Польщі на шляху до НАТО.

«Ніхто не має права без України і від імені України вирішувати питання щодо майбутнього миру і його форми. І щоб нічого про європейську політику щодо України не вирішували без ЄС як цілого союзу», – наголосив Прем’єр.