Новий оборонний пакет, спільне виробництво дронів та подальший тиск на РФ: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Нідерландів із зустрічі з Прем’єр-міністром країни Діком Схоофом у Гаазі.

Глава держави зазначив, що Гаага асоціюється насамперед із правосуддям та справедливістю.

«Ми продовжимо працювати над забезпеченням правосуддя й притягненням Росії до відповідальності за її злочини. Це надзвичайно важливо для наших родин, для всіх нас. Я вважаю, що це важливо для всієї Європи й усього світу, який справді поважає цінності, права й закон – а це має дуже велике значення», – наголосив Президент.

Дік Схооф висловив співчуття Україні у зв’язку з нещодавніми російськими ударами.

«Це дуже чітко показує: ми повинні об’єднатися проти російської агресії, ми повинні чинити опір і засуджувати російську агресію. Як вам відомо, Нідерланди завжди підтримували Україну, і ми будемо робити це як у часи війни, так і в часи миру. Ми підтримуватимемо фінансово, військово та політично», – зазначив він.

Володимир Зеленський подякував Нідерландам за допомогу, яка лише цього року становитиме 2,25 млрд євро, та назвав країну одним із лідерів у захисті життя.

Нідерланди оголосили про новий пакет оборонної підтримки на суму близько 175 млн євро. До нього, зокрема, увійдуть 100 радарів для виявлення дронів. Також Нідерланди додатково виділяють 80 млн євро на безпілотники в межах коаліції дронів і надають 20 безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених.

Президент також відзначив контракти, які нещодавно були підписані з українськими виробниками БпЛА на майже 500 млн євро. Це дасть змогу забезпечити для українських воїнів на передовій 600 тис. дронів.

Крім того, лідери обговорили перспективи спільного виробництва безпілотників у Нідерландах для України за українськими технологіями.

Володимир Зеленський зазначив, що Росія не планує зупинятися у своїх агресивних намірах щодо України, про що свідчать також останні заяви та дії Володимира Путіна. Тому підштовхнути агресора до справжніх мирних переговорів можна лише шляхом скоординованого тиску, зокрема санкційного.

За словами Глави держави, санкції мають бути спрямовані на енергетичний та банківський сектори РФ, тіньовий флот, включно з капітанами й терміналами. Крім того, необхідно знижувати граничну ціну на російську нафту.

Також під час зустрічі йшлося про євроінтеграційний шлях України та політичну підтримку з боку Нідерландів щодо відкриття переговорних кластерів.