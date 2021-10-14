Новим головою Херсонської ОДА призначено Геннадія Лагуту

Президент України Володимир Зеленський призначив Геннадія Лагуту головою Херсонської облдержадміністрації. Глава держави підписав відповідний указ № 553/2021.

Представив новопризначеного голову ОДА громаді області заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, який перебуває на Херсонщині з робочою поїздкою.

Він зазначив, що кадрова зміна пов’язана з тим, що попередній голова Херсонської ОДА Сергій Козир балотується в народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі.

«Ми виходили з того, що нам потрібен очільник області саме з цього регіону, який розуміється на Херсонщині. Ми вже кілька місяців придивлялися до пана Лагути, оскільки він був і заступником голови обласної ради. Головне, що область не втратила керованість та інституціональну пам’ять», – пояснив заступник керівника Офісу Глави держави.

Геннадій Лагута подякував Президентові України за довіру та призначення на надзвичайно відповідальну посаду.

«Я приїхав на Херсонщину 25 років тому й залишився назавжди. Херсонщина назавжди в моєму серці. Тут народились і живуть мої діти, народився мій онук. Херсонщина – це унікальна територія, яка надає нам можливості для розвитку аграрної та туристичної сфер, альтернативної енергетики та інших бізнесів. Але найголовніший наш ресурс, наш потенціал – це наші люди, наші діти. Тому як новий очільник області я працюватиму для людей і зроблю все, щоб наша область була комфортною для життя», – сказав новопризначений голова Херсонської ОДА.

Очільник облдержадміністрації зауважив, що одним із завдань, яке ставив Володимир Зеленський, є повернення людей в Україну, і в цьому напрямку на Херсонщині вже реалізовано низку проектів завдяки попередньому голові ОДА Сергію Козирю.

Довідка. Геннадій Лагута народився 1974 року в Бердянську Запорізької області. У 1996-му закінчив Бердянський державний педагогічний інститут, де здобув фах учителя трудового навчання та фізики, а у 2016 році – Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «юрист». Працював на різних посадах у комерційних і державних установах. У грудні 2020-го був обраний заступником голови Херсонської обласної ради.