ОАЕ, Італія та Франція підтримають ініціативи Фундації Олени Зеленської для дітей і молоді України

Під час візиту до Італії перша леді України Олена Зеленська провела зустрічі з міжнародними партнерами, присвячені розширенню підтримки українських дітей та молоді.

Дружина Президента зустрілася з державною міністеркою з питань міжнародного співробітництва Об’єднаних Арабських Еміратів Рім Аль Хашимі, головою італійської Асоціації фундацій та ощадних кас S.p.A. (ACRI) Джованні Аццоне, міністром з питань зовнішньої торгівлі та французьких громадян за кордоном Лораном Сен-Мартеном, спеціальним уповноваженим Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном і представниками французького бізнесу.

Під час зустрічей перша леді поділилася даними дослідження «Індекс майбутнього», згідно з якими 44 % українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР.

«За даними дослідженням ЮНІСЕФ, 61 % батьків зазначають, що їхні діти мають ознаки стресу та проблеми зі сном. Такі наслідки дитинства в умовах повномасштабного російського вторгнення – досвіду втрат, біженства, постійного ризику та непевності», – зауважила дружина Президента.

Команда Фундації Олени Зеленської презентувала проєкт «12–21», який передбачає створення безбар’єрних молодіжних просторів для психосоціальної підтримки, кар’єрного консультування та дозвілля підлітків і молоді віком від 12 до 21 року. Перші п’ять таких просторів відкриються в Україні вже цього року. На створення та операційне забезпечення одного з них – у Кривому Розі – Італія виділить 1 млн євро в межах меморандуму, підписаного між Фундацією та ACRI.

Олена Зеленська там Рім Аль Хашимі домовилися про продовження співпраці за всіма трьома ключовими напрямами діяльності Фундації: підтримка сімейних форм виховання, забезпечення доступу до освіти та надання психосоціальної допомоги. Перша леді зазначила, що уряд ОАЕ є одним із головних партнерів Фундації у проєкті «Адреса дитинства» щодо будівництва житла для великих прийомних родин, які втратили свій дім через війну.

«За підтримки уряду ОАЕ ми вже звели десять таких будинків. Сьогодні з пані Рім обговорили статус будівництва ще десяти осель, профінансованих цього року. Уже шукаємо для них родини та земельні ділянки», – наголосила дружина Президента.

Під час зустрічі з Лораном Сен-Мартеном, П’єром Ельброном і представниками французького бізнесу йшлося про безпеку освітнього середовища. Перша леді зазначила, що з ініціативи Фундації відновлено та облаштовано 17 укриттів у школах і дитсадках. Ще 17 об’єктів – у роботі, а в планах на наступний рік – щонайменше 50 укриттів.

Олена Зеленська подякувала всім партнерам Фундації та України за допомогу українським дітям.