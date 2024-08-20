Обговорили з партнерами роботу щодо ППО – нових систем для України; готуємо посилення – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні – Кропивницький. Щойно було засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Багато питань. Це й підготовка до нашого навчального року в українських школах, і опалювальний сезон, медицина та фінансові можливості в громадах. Серед головного – маємо повністю реалізувати програму укриттів у школах. Щоб у новому навчальному році якнайбільше дітей могли піти у школу офлайн. Говорив про це і з Премʼєр-міністром України, і з міністром освіти. Також були сьогодні питання щодо шкільних автобусів. І це треба вирішити саме так, як кажуть у громадах. Щоб реально забезпечити транспорт для дітей. І оперативно. Дав відповідні доручення урядовцям. Сьогодні ж тут, у Кропивницькому, а також учора в Дніпрі я говорив також із підприємцями. Дуже важливо зберігати працюючі бізнеси, зберігати робочі місця в Україні.

Вдячний за підтримку і релокованих бізнесів. Коли підприємства працюють, громадам легше, і соціальні питання розв’язуються швидше. І про це мають пам’ятати і в уряді, коли виходять із пропозиціями щодо податків. Рішення потрібні тільки такі, які допомагають і які реально справедливі. І ще одне питання, яке стосується багатьох громад у нашій країні, і особливо в південних та центральних регіонах. Це – постачання води. Напередодні я провів нараду у Кривому Розі щодо громад Дніпровщини: Нікополь, Марганець, Покров та інші міста. Вже побудована частина проєктів. І ми маємо переходити до реалізації проєктів для Миколаївщини, які повернуть людям нормальне водопостачання. Це непросто – роботи ведуться й під обстрілами ведуться. Я дякую всім, хто залучений. І головне для нас, щоб був вчасний результат.

Ще кілька речей.

Обговорили сьогодні роботу з партнерами щодо ППО – нових систем для України. Ми готуємо посилення.

Була доповідь Головкома Сирського. Фронт. Оборона на Покровському й Торецькому напрямках. Важка ситуація, але хлопці роблять усе, щоб знищувати окупанта. Також Головком доповів і щодо оновлень на Курському напрямку. Ми досягаємо визначених цілей. І пріоритет, як і раніше, – це поповнення обмінного фонду для України.

Хочу сьогодні відзначити роботу Верховної Ради України. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Це те, про що ми говорили з членами Ради церков і релігійних організацій. І днями я буду говорити також з представниками Вселенського патріарха Варфоломія. Ми будемо й надалі зміцнювати Україну, наше суспільство. Сьогодні ж ухвалено закон на підтримку наших воїнів, які здійснюють наші захисні операції в російському прикордонні. Всі виплати, премії та нагороди точно будуть на них поширені від першого дня операції. Я очікую документи з парламенту.

Дякую всім, хто б’ється та працює заради нашої держави, заради наших людей!

Слава Україні!