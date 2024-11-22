Оборона співпраця та гуманітарні ініціативи: Президент зустрівся з міністром закордонних справ Чехії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським, який взяв участь у Третьому міжнародному саміті з продовольчої безпеки Grain from Ukraine у Києві.

«Раді, що ми маємо гарні відносини на рівні лідерів та міцні зв’язки між нашими націями. Дякую, що ви з нами із самого початку повномасштабного вторгнення. Багато з вашої сторони ініціатив для допомоги Україні, включно з артилерійською. Ми вам вдячні за все», – сказав Президент.

Під час зустрічі обговорили оборонну підтримку, перебіг реалізації ініціативи з постачання артилерійських снарядів і співпрацю між Україною та Чехією в протидії російській дезінформації.

Володимир Зеленський також відзначив активну участь Чехії у відновленні України, зокрема подякував за ініціативу збільшити фінансування Національної програми з відновлення України після 2025 року, яка спрямована на відновлення критичної інфраструктури.

Під час зустрічі також узгодили наступні кроки щодо розвитку двосторонньої співпраці, зокрема майбутні контакти на найвищому рівні.