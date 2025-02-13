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Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

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Оборонна допомога й формування спільної позиції: відбулася зустріч президентів України та Литви

14 лютого 2025 року - 18:42

Оборонна допомога й формування спільної позиції: відбулася зустріч президентів України та Литви

У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, щоб обговорити формування спільної позиції. 

Глава Української держави подякував за те, що впродовж усього періоду повномасштабного російського вторгнення Литва стоїть пліч-о-пліч з Україною та надає допомогу в усіх сферах.

Лідери обговорили координацію зусиль для напрацювання спільної позиції України, Європи та США, а також кроки, необхідні для посилення нашої держави й тиску на РФ. Закінчити війну справедливим і тривалим миром – спільна мета всіх союзників.

Особлива увага – оборонній підтримці, зокрема постачанню артилерії та посиленню ППО. Президент України зазначив, що лише під час останньої балістичної атаки на Київ довелося використати 10 ракет Patriot. Крім того, Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда обговорили продовження інвестицій в українське виробництво далекобійної зброї.

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Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04
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