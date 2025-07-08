Оборонна підтримка, будівництво укриттів і відновлення України: Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Глава держави подякував Фінляндії за 29 оборонних пакетів на понад 2,9 млрд євро й послідовну підтримку України та її громадян. Український народ завжди буде вдячний за дефіцитну, але потрібну та ефективну зброю, яку надавала Фінляндія.

Президент поінформував про ситуацію на полі бою та посилення масованих російських атак на українські міста. Петтері Орпо засудив ці обстріли та висловив повну солідарність з Україною.

Володимир Зеленський наголосив, що важливо підтримувати оборонне виробництво України, передусім для збільшення кількості дронів, і створювати спільні підприємства. Це найшвидший шлях боротьби зі збільшенням кількості російсько-іранських «шахедів».

Крім того, Глава держави подякував за Програму розвитку співробітництва Фінляндії з Україною на 2025–2028 роки, яка передбачає щонайменше 320 млн євро на гуманітарну допомогу, відновлення та розвиток України. Президент наголосив, що такі напрями гуманітарної співпраці, як укриття для шкіл, шкільне харчування для українських дітей та освітня взаємодія, дуже важливі. Україна цінує допомогу з боку Фінляндії.

Під час зустрічі йшлося про розвиток коаліції укриттів цивільного захисту. Україна та Фінляндія започаткували її у травні цього року, щоб сприяти будівництву нових та відновленню наявних укриттів.

Володимир Зеленський і Петтері Орпо також приділили увагу переговорному процесу щодо членства України в ЄС, дипломатичним зусиллям, трансатлантичній єдності й загрозам для спільної безпеки, які становить співпраця Росії з її партнерами в Тихоокеанському регіоні.