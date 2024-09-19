Оборонна підтримка, енергетика, використання заморожених активів РФ та вступ до ЄС: Володимир Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів переговори з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Сьогоднішні переговори були максимально змістовними. Пріоритети очевидні – оборона України. Наші позиції, наші воїни, цілком справедливий тиск на Росію за війну. Підтримка нашої стійкості – України та всієї Європи. Особливо актуальне питання зараз, перед зимою, – енергетика, захист і відновлення об’єктів нашої інфраструктури», – розповів Глава держави під час спільної пресконференції з Президенткою Європейської комісії.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн докладно обговорили підтримку української енергетики: потреби, необхідні ресурси та посилення захисту критично важливих обʼєктів.

Окремо Президент відзначив оголошене напередодні рішення про додаткову підтримку з боку ЄС для підготовки до зими на суму близько 160 млн євро, з яких 100 млн – із доходів від заморожених російських активів.

Глава держави наголосив, що необхідне повне використання заморожених російських активів для захисту України від агресії РФ, чіткий механізм виділення тих 50 млрд дол. США, щодо яких є згода й загальне рішення на політичному рівні, а також посилення санкцій проти держави-агресорки.

Володимир Зеленський також відзначив спільну роботу заради повної реалізації Формули миру. За його словами, потрібно максимально посилити Україну, щоб уже цього року провести другий Саміт миру.

Окрему увагу лідери приділили вступу України до ЄС.

«Наші команди працюватимуть для прискорення процесу таких важливих для нас переговорів», – додав Президент.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Європейська комісія розробила план підтримки української енергетики у зимовий період. Він передбачає відновлення 2,5 ГВт енергопотужностей, а також продовження приєднання України до європейської енергетичної мережі. Крім того, ЄС планує експортувати до України 2 ГВт електроенергії та забезпечити стабільне енергопостачання в усіх регіонах. Завдяки цьому вдасться покрити понад 25% енергетичних потреб узимку.

«Зараз ми відправляємо мобільні газові турбіни, сонячні панелі. Також ми обговорювали питання, які стосуються захисту електростанцій», – зазначила Президентка Єврокомісії.

За її словами, Європейська комісія також ухвалила пропозиції, які дадуть ЄС змогу виділити Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро з пакета допомоги, про який домовилася «Група семи».

«Дуже важливо, що цей кредит буде переданий безпосередньо у ваш державний бюджет. Це покращить макрофінансову стабільність України та надасть вам значну фіскальну підтримку. Ви будете вирішувати, як найкраще використовувати ці кошти», – сказала Урсула фон дер Ляєн.