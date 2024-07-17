Оборонна підтримка та реалізація рішень Саміту миру: Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Іспанії

На полях ІV саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Глава держави подякував іспанському уряду за незмінну підтримку України та нещодавні рішення щодо передачі нашій державі оборонної допомоги.

Лідери обговорили терміни надходження озброєння та подальшу оборонну підтримку – і на двосторонньому рівні, і спільно з країнами-партнерами.

Окремо приділили увагу реалізації рішень першого Саміту миру. Президент розповів про заплановані тематичні конференції за пунктами Формули миру щодо продовольчої та ядерної безпеки, а також звільнення всіх полонених і депортованих українців.

Глава держави також поінформував про початок процесу скринінгу українського законодавства на відповідність європейському та наголосив на важливості пришвидшення наступних етапів переговорів про вступ нашої країни до ЄС.