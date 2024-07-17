Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 95 наших людей – звернення Президента
Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 95 наших людей – звернення Президента

17 липня 2024 року - 20:17

Переглянути всі відео
ностанні новини

Оборонна підтримка та реалізація рішень Саміту миру: Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Іспанії

18 липня 2024 року - 17:26

Глава держави обговорив із Президентом Сербії безпекові питання

18 липня 2024 року - 17:03

Україна та Словенія уклали безпекову угоду

18 липня 2024 року - 16:20

Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Республікою Словенія

18 липня 2024 року - 16:16

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Великої Британії
Робочий візит Президента України до Великої Британії

18 липня 2024 року - 12:39

Перейти до всіх галерей

Оборонна підтримка та реалізація рішень Саміту миру: Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Іспанії

18 липня 2024 року - 17:26

Оборонна підтримка та реалізація рішень Саміту миру: Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Іспанії

На полях ІV саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Глава держави подякував іспанському уряду за незмінну підтримку України та нещодавні рішення щодо передачі нашій державі оборонної допомоги.

Лідери обговорили терміни надходження озброєння та подальшу оборонну підтримку – і на двосторонньому рівні, і спільно з країнами-партнерами.

Окремо приділили увагу реалізації рішень першого Саміту миру. Президент розповів про заплановані тематичні конференції за пунктами Формули миру щодо продовольчої та ядерної безпеки, а також звільнення всіх полонених і депортованих українців.

Глава держави також поінформував про початок процесу скринінгу українського законодавства на відповідність європейському та наголосив на важливості пришвидшення наступних етапів переговорів про вступ нашої країни до ЄС.

ф

Робочий візит Президента України до Великої Британії

18 липня 2024 року - 12:39
Версія для друку