Оборонна підтримка України й притягнення Росії до відповідальності: Володимир Зеленський зустрівся з Діком Схоофом

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, який перебуває з візитом в Україні. Дік Схооф не вперше приїхав до нашої країни, але вперше відвідав Київ.

Глава держави подякував Нідерландам за незмінну увагу та підтримку України.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні Росія вдарила безпілотником по пологовому будинку в Сумах. На щастя, минулося без постраждалих: персонал, 35 жінок і 11 дітей були в укритті.

«Росіяни навіть не намагаються приховати, що все українське життя для них – це мішень. І дрони ці їхні, авіабомби, ракети вони запускають хоч і за наказом свого Путіна, але це роблять інші люди. І кожен із таких російських убивць – воєнний злочинець. Усі повинні нести відповідальність», – наголосив Президент.

За словами Глави держави, саме тому одним із напрямів спільної роботи з Нідерландами та іншими партнерами є юридичні механізми, які можуть забезпечити реальне притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності, а також повну компенсацію збитків України від російської агресії. Це було серед тем обговорення під час сьогоднішньої зустрічі з Діком Схоофом, і команда Нідерландів також підтримує це.

Прем’єр-міністр Нідерландів наголосив, що Росія не виявляє бажання досягти справедливого та сталого миру, а навпаки, посилює атаки на цивільну інфраструктуру України. Він акцентував, що Росія має відповісти за свої злочини.

Під час зустрічі лідери обговорили посилення санкцій проти Росії. Президент акцентував, що Україна очікує на ухвалення 19-го пакета санкцій Євросоюзу та подальший тиск на російську воєнну машину.

Володимир Зеленський поінформував Діка Схоофа про ситуацію в Україні, зокрема на полі бою.

«Україна дуже цінує кожен із форматів оборонної підтримки від Нідерландів. Це й пакети військової допомоги, що містили «петріоти» та F-16, також цінуємо участь Нідерландів у таких, безперечно, важливих програмах, як PURL, що дає нам змогу купувати американську зброю – дефіцитну, якої немає у Європи передусім», – сказав Президент.

Дік Схооф зазначив, що Нідерланди продовжать оборонну підтримку України, зокрема в межах ініціативи PURL. Крім того, Нідерланди є активним учасником формату «Рамштайн» та глобальної коаліції охочих, яка, за словами Глави держави, стане основою для багатостороннього гарантування безпеки України та всієї Європи. Володимир Зеленський наголосив, що триває робота для повноцінного запуску цієї системи. Україна розраховує на участь та активну підтримку Нідерландів.

Під час зустрічі окремо йшлося про енергетичні виклики для України через російські удари. Президент звернувся до Нідерландів із проханням подумати про додаткову допомогу.

Лідери також обговорили продовження політичної співпраці, зокрема на рівні Євросоюзу. Глава держави наголосив, що Україна виконала свої зобов’язання для відкриття кластерів і очікує на відповідний рух із європейського боку.

«Я вдячний Нідерландам за готовність і надалі бути з Україною та всіма іншими європейцями в захисті наших спільних цінностей і нашого життя», – підсумував Володимир Зеленський.