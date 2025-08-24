Оборонна співпраця, гарантії безпеки та дипломатична підтримка: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Канади

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Канади Марком Карні тет-а-тет і в розширеному форматі.

Глава держави подякував Марку Карні за візит до України в День Незалежності й наголосив, що Канада однією з перших визнала відновлення незалежності України в 1991 році.

Лідери обговорили дипломатичні кроки та контакти з партнерами. Зокрема, Президент поінформував про роботу зі США.

«Потрібно й надалі тиснути на Росію, щоб закінчити цю війну достойно, гарантованою безпекою, гарантованим миром. Це можливо тільки завдяки спільній силі всіх у світі, хто хоче миру й поважає міжнародне право. Формат розмови лідерів є найбільш ефективним шляхом», – зауважив Глава держави.

Під час зустрічі також ішлося про синхронізацію санкцій між Україною та Канадою для спільного посилення тиску на Росію. Марк Карні зазначив, що Канада розширює санкції проти РФ.

Володимир Зеленський наголосив: важливо, щоб Канада брала участь у напрацюванні гарантій безпеки для України на одному рівні з країнами Європи.

«Ми розраховуємо на присутність канадських сил в Україні. Для нас це важливо», – сказав Президент.

Марк Карні додав, що Канада підтримує зусилля США заради досягнення справедливого й тривалого миру в Україні, для якого потрібні сильні гарантії безпеки на землі, в морі та в повітрі. Канада розглядає можливість відправлення своїх військових для гарантування безпеки Україні.

«Ми підкреслюємо, що підхід до миру та безпеки має відповідати принципам, коли жодні рішення про Україну не ухвалюються без України й жодні рішення про Європу – без Європи», – наголосив Прем’єр-міністр.

У червні Канада надала Україні пакет оборонної допомоги на суму 2 млрд канадських доларів. Зокрема, 800 млн з них спрямують на закупівлю військового обладнання, бронетехніки, озброєння, боєприпасів і дронів. Лідери також обговорили оборонну співпрацю та участь Канади у натовській програмі PURL. Президент подякував за готовність виділити 500 млн дол. у межах цієї ініціативи та розповів про можливості українського ОПК.

«Ми також виділимо понад 200 мільйонів доларів на спільне виробництво оборонної продукції у наших двох країнах, зокрема сучасних безпілотників із використанням канадських постачальників. І ще 165 мільйонів доларів – на посилення ресурсів безпілотників. А також більше коштів на гуманітарну допомогу для підтримки цивільного населення, яке постраждало від цієї жахливої війни», – зауважив Прем’єр-міністр Канади.

Окремо говорили про співпрацю в енергетиці. Президент запропонував Канаді долучитися до енергетичних проєктів, серед іншого щодо використання українських сховищ для постачання канадського газу, зокрема на ринок Європи. Найближчими днями міністри енергетики двох країн обговорять це питання.

Лідери також окремо приділили увагу потенційній участі Канади у відновленні України, реалізації програм реабілітації українських ветеранів і спільній роботі для повернення дітей, яких незаконно вивезла й депортувала Росія.