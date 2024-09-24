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Оборонна співпраця, потреби України та зусилля для досягнення справедливого миру: результати зустрічі президентів України та Фінляндії

24 вересня 2024 року - 23:08

Оборонна співпраця, потреби України та зусилля для досягнення справедливого миру: результати зустрічі президентів України та Фінляндії

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Головні теми зустрічі – ситуація на полі бою, оборонні потреби України та міжнародна співпраця.

Володимир Зеленський зазначив, що Україні необхідні засоби протиповітряної оборони, зокрема ПЗРК.

Глава Української держави ознайомив співрозмовника з тим, на якому етапі зараз перебуває виконання домовленостей, досягнутих під час саміту НАТО у Вашингтоні.

На зустрічі обговорили українсько-фінську оборонну співпрацю, окремо йшлося про спільне виробництво дронів та обмін досвідом у цій сфері.

Володимир Зеленський наголосив, що для України важливо отримати від партнерів дозвіл і засоби для ударів углиб території Росії.

Лідери також обговорили, які саме міжнародні зусилля потрібні заради досягнення тривалого й справедливого миру для України, та роль Глобального Півдня в цьому процесі.

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