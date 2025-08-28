Оборонна співпраця та гарантії безпеки: Павло Паліса провів зустріч із новим та попереднім аташе з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса зустрівся з аташе з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні Девідом Тісдейлом і його попередником Пітером Кракрофтом.

У продовження зустрічі Президента України з начальником Штабу оборони Великої Британії сторони обговорили напрацювання гарантій безпеки, зокрема оборонне планування.

Павло Паліса подякував Великій Британії за допомогу, яка суттєво зміцнює обороноздатність нашої держави. Він також наголосив, що Україна готова ділитися з партнерами власним бойовим досвідом і технологіями. Така співпраця може однаково посилити і Україну, і Велику Британію.

Окрему увагу приділили наслідкам нічного російського удару по Києву, зокрема пошкодженню офісу British Council. Заступник керівник Офісу Президента наголосив, що такі атаки свідчать про бажання Росії знищити символи міжнародної присутності та партнерства в Україні. Британська сторона засудила російську атаку та висловила співчуття всім українцям, які внаслідок цього удару втратили рідних.

Окремо йшлося про напрацювання гарантій безпеки. Учасники зустрічі відзначили, що настав час переходити до практичних речей. Саме припинення вогню є необхідним кроком для конкретної реалізації напрацювань. Усі погодилися, що пропозиції мають бути ретельно підготовлені та узгоджені з усіма партнерами.

Також обговорили навчальну програму Interflex, яка відіграє вагому роль у підготовці українських воїнів. Зокрема, ішлося про те, як її можна покращити й оновити.

«Впевнений, що співпраця з Великою Британією й надалі розвиватиметься, а новий аташе гідно продовжить цю важливу місію», – зазначив Павло Паліса.

Британська сторона запевнила в повній підтримці України та наголосила, що зміна аташе жодним чином не вплине на її рівень.