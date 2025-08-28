Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру – звернення Президента
Росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру – звернення Президента

28 серпня 2025 року - 20:18

Переглянути всі відео
ностанні новини

Лідери України, Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Данії провели координаційну онлайн-зустріч

28 серпня 2025 року - 23:36

Оборонна співпраця та гарантії безпеки: Павло Паліса провів зустріч із новим та попереднім аташе з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні

28 серпня 2025 року - 23:17

Виступ Президента України на координаційній онлайн-зустрічі з лідерами Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Данії

28 серпня 2025 року - 23:10

Росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру – звернення Президента

28 серпня 2025 року - 20:14

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України в Національному молитовному сніданку
Участь Президента України в Національному молитовному сніданку

25 серпня 2025 року - 15:11

Перейти до всіх галерей

Оборонна співпраця та гарантії безпеки: Павло Паліса провів зустріч із новим та попереднім аташе з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні

28 серпня 2025 року - 23:17

Оборонна співпраця та гарантії безпеки: Павло Паліса провів зустріч із новим та попереднім аташе з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса зустрівся з аташе з питань оборони Посольства Великої Британії в Україні Девідом Тісдейлом і його попередником Пітером Кракрофтом.

У продовження зустрічі Президента України з начальником Штабу оборони Великої Британії сторони обговорили напрацювання гарантій безпеки, зокрема оборонне планування.

Павло Паліса подякував Великій Британії за допомогу, яка суттєво зміцнює обороноздатність нашої держави. Він також наголосив, що Україна готова ділитися з партнерами власним бойовим досвідом і технологіями. Така співпраця може однаково посилити і Україну, і Велику Британію.

Окрему увагу приділили наслідкам нічного російського удару по Києву, зокрема пошкодженню офісу British Council. Заступник керівник Офісу Президента наголосив, що такі атаки свідчать про бажання Росії знищити символи міжнародної присутності та партнерства в Україні. Британська сторона засудила російську атаку та висловила співчуття всім українцям, які внаслідок цього удару втратили рідних.

Окремо йшлося про напрацювання гарантій безпеки. Учасники зустрічі відзначили, що настав час переходити до практичних речей. Саме припинення вогню є необхідним кроком для конкретної реалізації напрацювань. Усі погодилися, що пропозиції мають бути ретельно підготовлені та узгоджені з усіма партнерами.

Також обговорили навчальну програму Interflex, яка відіграє вагому роль у підготовці українських воїнів. Зокрема, ішлося про те, як її можна покращити й оновити.

«Впевнений, що співпраця з Великою Британією й надалі розвиватиметься, а новий аташе гідно продовжить цю важливу місію», – зазначив Павло Паліса.

Британська сторона запевнила в повній підтримці України та наголосила, що зміна аташе жодним чином не вплине на її рівень.

Версія для друку