Представники 20 країн та Євросоюзу обговорюють вплив санкцій на Росію та координують подальші кроки під час Київського санкційного саміту

Розпочався дводенний Київський санкційний саміт, на якому учасники аналізують вплив запроваджених обмежень проти російської економіки та обговорюють наступні кроки.

Під час відкриття заходу Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко подякувала партнерам за вже ухвалені санкційні пакети та спільні зусилля, спрямовані на зупинку воєнної машини Росії.

«Усі ваші дії та рішення вже значно обмежують здатність Росії вести війну. Лише за останніми підрахунками, нафтогазові доходи російського бюджету цього місяця можуть упасти на 35 % порівняно з минулим роком. Цифри підтверджують правильність наших спільних дій, і ми маємо продовжувати посилювати тиск і вдосконалювати санкції», – зазначила вона.

Юлія Свириденко наголосила, що подальші кроки мають охоплювати санкції проти російської енергетичної галузі, тіньового флоту, включно з обмеженнями щодо екіпажів суден, страхових компаній, нафтових заводів і трейдерів, постачальників технологій і компонентів для російської зброї, а також персональні санкції, обмеження постачання компонентів для зброї та фінансових операцій.

Спецпредставник Європейського Союзу з питань санкцій Девід О’Салліван наголосив, що 19 санкційних пакетів Євросоюзу та запроваджені обмеження Великої Британії, США, Канади та Японії дають результати й впливають на економіку Росії. За його словами, робота в цьому напрямі має тривати.

«Це не про один пакет або наступний пакет – це буде безперервний процес. Поки триває ця жахлива війна, нам постійно потрібно буде адаптувати, доопрацьовувати, удосконалювати та звертатися до нових сфер і лазівок, які ми виявляємо. Тож це буде постійна робота в процесі», – сказав він.

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що в саміті беруть участь представники України, Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ірландії, Ісландії, Італії, Канади, Кіпру, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Франції, Швеції та Євросоюзу.

«Санкційні координатори проведуть професійну та відверту дискусію про вплив санкцій та їх синхронізацію в юрисдикції країн-партнерів, а також про потенційні нові можливості для посилення тиску на Росію. Важливим питанням лишається протидія надходженню іноземних компонентів у РФ. Учасники саміту матимуть змогу оглянути російські засоби ураження та знайдені в них компоненти іноземного виробництва», – розповів він.

Владислав Власюк акцентував, що з початку цього року Президент Володимир Зеленський підписав 56 указів щодо запровадження санкцій, зокрема проти військово-промислового комплексу Росії, тіньового флоту, російських пропагандистів і фінансового сектору. Із січня 2024 року запрацював Державний реєстр санкцій, у якому вже міститься понад 20 тис. підсанкційних фізичних та юридичних осіб. За його словами, фіналізуються напрацювання щодо 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Результатом саміту стане напрацювання подальших кроків для зміцнення санкційної коаліції.