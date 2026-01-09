Росіяни користуються погодою – похолоданням – і намагаються уразити якнайбільше наші енергетичні обʼєкти – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Зараз тривають відновлювальні роботи у наших містах, наших громадах: у Києві та області, на Дніпровщині, на Львівщині, у Кіровоградській, Черкаській, Одеській областях. Фактично постійно ремонтні бригади працюють на Сумщині, Чернігівщині, в Харківщині. Задіяно максимум сил, щоб відновити життєзабезпечення. Росіяни користуються погодою – похолоданням – і намагаються уразити якнайбільше наші енергетичні обʼєкти. Видно, як вони поважають Америку та всю дипломатію. Минулої ночі було більше двохсот російських дронів і також значна кількість балістики, і в основному проти Києва. Чотири людини вбиті. Мої співчуття рідним. Майже три десятки поранених. Перед цим були удари по Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю. Перед цим – Одеса. Основна російська тактика – намагатись повністю «вимкнути» міста. Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету, мету ворога й готувались до повної протидії, до реальної роботи заради містян. Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього – як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України – і повинні бути всі необхідні резервні схеми.

Сьогодні провів спеціальний енергетичний кабінет: військові були, урядовці, спеціальні служби. Про деталі захисту енергообʼєктів, про необхідні рішення. Максимально активними мають бути дипломати – по лінії МЗС та неформальній дипломатії.

Був знову «орєшнік» – тепер проти Львівщини. Це знову було показово близько до кордонів Євросоюзу, а це – якщо з точки зору застосування балістики середньої дальності – однаковий виклик і для Варшави, і для Бухареста, і для Будапешта, і для багатьох інших столиць. Всім варто розуміти однаково, і однаково серйозно: якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то особистими звʼязками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся. Повинна бути система спільних дій, система спільного захисту, реально дієва. Чи є у нас зараз така система? Питання без відповіді, бо всі у Європі, є один і той же сумнів: чи будуть захищати його столицю, якщо Путіну щось ударить у голову.

Була сьогодні детальна доповідь військових. Головнокомандувач, начальник Генерального штабу – у тому числі по роботі з партнерами цими днями по гарантіях безпеки. Документи багато в чому фіналізовані. Але сутність цих документів, їх сила – у тому, щоб була впевненість, що гарантії мають спрацювати. Це може бути видно реально, тільки якщо й зараз захист буде працювати. Вчасне постачання ППО. Вчасне постачання обладнання для нашої стійкості, для нашої енергетики. Вчасне забезпечення фінансів для України – для нашої оборони та нашої стійкості. Багато деталей, і кожну з них треба пропрацьовувати так зараз, щоб на день завтрашній була впевненість.

Я хочу подякувати і всім нашим людям, які задіяні в ліквідації наслідків ударів. Це дійсно героїчна робота. За години люди роблять те, що в інших країнах, буває, займає дні та тижні. Важливо, що всюди є допомога, всюди є ремонти, максимум зусиль, щоб повернути електрику, опалення людям. Доручив урядовцям інформувати максимально, що і в які терміни буде зроблено. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто підтримує наших людей. Дякую всім лідерам, які зараз не змовчали і які з нами, з Україною.

Слава Україні!