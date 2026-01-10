Війну треба завершувати, для цього на Росію треба тиснути – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Коротко про цей день. Доповідь СБУ – Євгенія Хмари, він керує багатьма нашими операціями. Саме про це й говорили. Про операції, які відбулись нещодавно. Служба безпеки України працює результативно – хочу подякувати за це всім оперативникам та спецпризначенцям Служби. Про деякі операції, які росіяни вже відчули, говорити публічно ще зарано. Частина операцій – у роботі. Погодив також нові. Ми активно захищаємось, і всі російські втрати – це те, що наближає закінчення війни. Наші дипстрайки, спеціальні заходи – усе має продовжуватися, безумовно.

Говорив також із Кирилом Будановим – у тому числі про санкційну політику. Минулого року з багатьма партнерами була налагоджена нова співпраця для синхронізації санкцій, але темп має стати більшим, значно більшим. Російське виробництво ракет і дронів не може існувати без постачання компонентів з інших країн, і це стосується не просто якихось російських виробів, а всієї російської зброї. Це зброя, яка будується на компонентах, які сама Росія не виробляє. Тому блокування постачання та розширення санкцій – це один із ключових наших пріоритетів. І це має бути пріоритетом також у партнерів, наші інституції мають працювати для цього активніше. Буданов доповів і про частину зустрічей у рамках дипломатичного треку. Очікую повну, детальну доповідь усієї переговорної команди. І фактично кожного дня продовжуємо спілкування з американською стороною. Сьогодні Рустем Умєров знову був на контакті з американськими партнерами. Це наше стратегічне завдання – діалог з Америкою має бути на сто відсотків конструктивним. Україна ніколи не була й не буде перепоною для дипломатії, і наша ефективність у роботі з партнерами завжди найвищого рівня. Так буде й надалі. Тільки Росія є джерелом цієї війни, причиною затягування війни і заслуговує на всі удари й тиск у відповідь за все, що вона робить проти життя і людей, проти дипломатії, проти партнерів. Ми уважно відслідковуємо та фіксуємо всі намагання росіян зламати наші відносини з партнерами. Бачимо, яких лобістів Москва залучає, через кого намагається діяти, які внутрішні операції в Україні та Європі намагається запускати. Наша протидія буде відчутною – і по лінії спеціальних служб, і по лінії наших розвідок, і політичною співпрацею з партнерами, і зокрема санкціями. Важливо, що поновлено рух у Конгресі Сполучених Штатів у напрямку більш жорстких санкцій проти Росії – проти російської нафти. Це дійсно може спрацювати. Дякую всім, хто допомагає.

Хочу відзначити сьогодні наших воїнів, кожного й кожну, хто попри все – попри постійні удари, російські штурми, попри всю цю важку холодну зиму захищає наші позиції та знищує окупанта. Покровський напрямок – воїни 38-ї бригади морської піхоти, 425-го окремого штурмового полку, 414-ї бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» та 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Червона калина». Дякую вам! Краматорський напрямок – це передусім воїни 24-ї механізованої бригади. Дякую! Куп’янський напрямок – 43-тя механізована бригада та 13-та бригада Національної гвардії «Хартія». Дякую! Теж на нашій Харківщині заслуговують на вдячність воїни 72-ї механізованої бригади. Молодці, воїни! Гуляйполе – 5-та штурмова бригада, 1-й та 225-й штурмові полки. Дякую! Дякую всім, хто б’ється заради України!

Була сьогодні доповідь Михайла Федорова фактично по плану нашого захисту – стратегічні речі обговорювали. Розраховую, що парламентарі вже наступного тижня підтримають Михайла на посаду міністра оборони України. Для сфери оборони в нас план дій є. Так само, як і для дипломатії. І це залежить виключно від рішучості партнерів, який план стане основним на рік. Війну треба завершувати. Для цього на Росію треба тиснути. Той, хто говорить мовою балістики та «шахедів», нічого, крім сили, не зрозуміє. Працюємо, щоб світ діяв ефективно.

Слава Україні!