Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили дипломатичну ситуацію та підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Лідери обговорили актуальну дипломатичну ситуацію після зустрічей на рівні радників у Женеві та засідання Коаліції охочих. Україна розраховує, що конструктивна співпраця з усіма партнерами дасть змогу реалізувати поштовх до миру, який є зараз. Президент наголосив, що робота з боку України завжди була й буде максимально змістовною.

Володимир Зеленський поінформував про потреби України для оборони та захисту цивільної інфраструктури. Глава держави подякував за постійну підтримку й готовність допомагати.