Щоденний бойовий результат української армії, наших спеціальних служб, наших дипстрайків – це доказ, що Україна може захищати свої інтереси – звернення Президента
Щоденний бойовий результат української армії, наших спеціальних служб, наших дипстрайків – це доказ, що Україна може захищати свої інтереси – звернення Президента

26 листопада 2025 року - 20:12

Оборонна підтримка, відбудова України та дипломатичний процес: Володимир Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Латвії

27 листопада 2025 року - 18:32

Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили дипломатичну ситуацію та підтримку України

27 листопада 2025 року - 17:49

Представники 20 країн та Євросоюзу обговорюють вплив санкцій на Росію та координують подальші кроки під час Київського санкційного саміту

27 листопада 2025 року - 16:31

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Філіппін

27 листопада 2025 року - 12:36

Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років

22 листопада 2025 року - 13:33

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Лідери обговорили актуальну дипломатичну ситуацію після зустрічей на рівні радників у Женеві та засідання Коаліції охочих. Україна розраховує, що конструктивна співпраця з усіма партнерами дасть змогу реалізувати поштовх до миру, який є зараз. Президент наголосив, що робота з боку України завжди була й буде максимально змістовною.

Володимир Зеленський поінформував про потреби України для оборони та захисту цивільної інфраструктури. Глава держави подякував за постійну підтримку й готовність допомагати.

