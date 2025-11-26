Президент:

Щоденний бойовий результат української армії, наших спеціальних служб, наших дипстрайків – це доказ, що Україна може захищати свої інтереси – звернення Президента
Щоденний бойовий результат української армії, наших спеціальних служб, наших дипстрайків – це доказ, що Україна може захищати свої інтереси – звернення Президента

26 листопада 2025 року - 20:12

ностанні новини

Оборонна підтримка, відбудова України та дипломатичний процес: Володимир Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Латвії

27 листопада 2025 року - 18:32

Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили дипломатичну ситуацію та підтримку України

27 листопада 2025 року - 17:49

Представники 20 країн та Євросоюзу обговорюють вплив санкцій на Росію та координують подальші кроки під час Київського санкційного саміту

27 листопада 2025 року - 16:31

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Філіппін

27 листопада 2025 року - 12:36

фФотогалерея
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років
Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років

22 листопада 2025 року - 13:33

Оборонна підтримка, відбудова України та дипломатичний процес: Володимир Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Латвії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже.

«Дякую вам за візит. Дякую, що ви відвідали вчора Чернігів. Для нас дуже важливо, коли наші друзі, партнери – іноземці відвідують такі місця і допомагають, наприклад, у відбудові шкіл, дитячих садків. Цей проєкт дуже важливий для нас», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив на важливості внеску Латвії в ініціативу PURL, яка дає змогу закупити ракети для ППО, зокрема систем Patriot. Також обговорили можливості використання механізму SAFE.

Під час зустрічі йшлося про перспективи спільного виробництва зброї. Крім того, Латвія є лідером у Коаліції дронів і цьогоріч поставила Україні близько 12 тис. безпілотників.

Володимир Зеленський і Байба Браже також говорили про актуальну дипломатичну ситуацію. Сторони мають спільну позицію: потрібно посилювати санкційний тиск на Росію і продовжувати відповідну роботу з партнерами.

«Зараз непрості часи для України й для нас усіх. Та Україна є сильною, демократичною. Латвія стоїть поруч з Україною і стоятиме надалі», – зазначила міністерка закордонних справ.

Володимир Зеленський відзначив Байбу Браже орденом «За заслуги» II ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.

