Оборонна підтримка, відбудова України та дипломатичний процес: Володимир Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Латвії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже.

«Дякую вам за візит. Дякую, що ви відвідали вчора Чернігів. Для нас дуже важливо, коли наші друзі, партнери – іноземці відвідують такі місця і допомагають, наприклад, у відбудові шкіл, дитячих садків. Цей проєкт дуже важливий для нас», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив на важливості внеску Латвії в ініціативу PURL, яка дає змогу закупити ракети для ППО, зокрема систем Patriot. Також обговорили можливості використання механізму SAFE.

Під час зустрічі йшлося про перспективи спільного виробництва зброї. Крім того, Латвія є лідером у Коаліції дронів і цьогоріч поставила Україні близько 12 тис. безпілотників.

Володимир Зеленський і Байба Браже також говорили про актуальну дипломатичну ситуацію. Сторони мають спільну позицію: потрібно посилювати санкційний тиск на Росію і продовжувати відповідну роботу з партнерами.

«Зараз непрості часи для України й для нас усіх. Та Україна є сильною, демократичною. Латвія стоїть поруч з Україною і стоятиме надалі», – зазначила міністерка закордонних справ.

Володимир Зеленський відзначив Байбу Браже орденом «За заслуги» II ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.