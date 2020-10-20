Обрання нового складу Конституційного Суду має відбуватися прозоро та відкрито – Президент

Обрання нового складу Конституційного Суду України має відбуватися на конкурсній основі, прозоро та відкрито. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у спецвипуску програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Я вважаю, що тільки прозорим і відкритим способом необхідно визначати новий склад Конституційного Суду. Всі через мікроскоп будуть дивитися, а хто ж потрапив у новий склад Конституційного Суду», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський вважає, що призначення суддів не має відбуватися за квотами, зокрема від Президента чи парламенту.

«Я й пропонував, щоб був незалежний відбір суддів. Щоб гарантували спостерігачі чи учасники комісії, яка буде засідати й відбирати цих суддів. У мене немає бажання, я не хочу впливати на Конституційний Суд. Хоча, якби я впливав, у них не було б такого рішення. Але все одно я не хочу. Я не хочу мати жодної пропозиції щодо тієї чи іншої кандидатури. Я прийшов з іншого життя, де немає ніяких відносин із суддями. Тому я можу тільки їх погодити, якщо пропозиції були напрацьовані нашими професіоналами разом з партнерами. Я можу звернутися до правоохоронців з проханням перевірити їхню доброчесність і погодити. Все», – наголосив Президент.

Глава держави уточнив, що після перезавантаження Конституційного Суду робота нових суддів повинна відповідати принципам доброчесності.

«Щоб вони захищали Україну, захищали кожного з нас, усіх звичайних громадян і Конституцію України. І не купували землю в Криму й після цього її ще й не декларували», – наголосив він.

Водночас Володимир Зеленський переконаний, що найкращим виходом із конституційної кризи є добровільна відставка всього нинішнього складу КСУ.

