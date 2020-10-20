Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України
Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України

20 жовтня 2020 року - 13:17

Переглянути всі відео
ностанні новини

Вітання Президента України воїнам та ветеранам ракетних військ і артилерії

3 листопада 2020 року - 09:00

Вітання Президента України воїнам та ветеранам інженерних військ

3 листопада 2020 року - 09:00

Президент: У найближчі місяці мають бути підготовлені напрацювання для перезавантаження судової гілки влади 

3 листопада 2020 року - 08:28

Обрання нового складу Конституційного Суду має відбуватися прозоро та відкрито – Президент

3 листопада 2020 року - 08:24

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Донбас
Робоча поїздка Президента України на Донбас

22 жовтня 2020 року - 21:15

Перейти до всіх галерей

Обрання нового складу Конституційного Суду має відбуватися прозоро та відкрито – Президент

3 листопада 2020 року - 08:24

Обрання нового складу Конституційного Суду має відбуватися прозоро та відкрито – Президент

Обрання нового складу Конституційного Суду України має відбуватися на конкурсній основі, прозоро та відкрито. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у спецвипуску програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Я вважаю, що тільки прозорим і відкритим способом необхідно визначати новий склад Конституційного Суду. Всі через мікроскоп будуть дивитися, а хто ж потрапив у новий склад Конституційного Суду», – заявив Глава держави. 

Володимир Зеленський вважає, що призначення суддів не має відбуватися за квотами, зокрема від Президента чи парламенту.
«Я й пропонував, щоб був незалежний відбір суддів. Щоб гарантували спостерігачі чи учасники комісії, яка буде засідати й відбирати цих суддів. У мене немає бажання, я не хочу впливати на Конституційний Суд. Хоча, якби я впливав, у них не було б такого рішення. Але все одно я не хочу. Я не хочу мати жодної пропозиції щодо тієї чи іншої кандидатури. Я прийшов з іншого життя, де немає ніяких відносин із суддями. Тому я можу тільки їх погодити, якщо пропозиції були напрацьовані нашими професіоналами разом з партнерами. Я можу звернутися до правоохоронців з проханням перевірити їхню доброчесність і погодити. Все», – наголосив Президент.

Глава держави уточнив, що після перезавантаження Конституційного Суду робота нових суддів повинна відповідати принципам доброчесності.

«Щоб вони захищали Україну, захищали кожного з нас, усіх звичайних громадян і Конституцію України. І не купували землю в Криму й після цього її ще й не декларували», – наголосив він.

Водночас Володимир Зеленський переконаний, що найкращим виходом із конституційної кризи є добровільна відставка всього нинішнього складу КСУ.
 

Версія для друку