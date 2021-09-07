Обстріл автомобіля першого помічника Президента є замахом на прагнення Володимира Зеленського зламати систему – Михайло Подоляк

Замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра є спланованою акцією з метою залякати команду Володимира Зеленського та зупинити ініційовану ним трансформацію держави, яка має стати більш прозорою, вважає радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

«І я б не зводив усе лише до олігархів. Олігархи – це такі, скажімо, не зовсім тіньові галузеві структури, але більше ризиків, на мій погляд, є у зв’язку з рішеннями Ради національної безпеки і оборони, яка застосовувала санкції і щодо олігархів та їхніх структур, і щодо кримінальних структур, і щодо тих, хто займається контрабандою. Тобто є цілий пласт кланів, по яких уже були завдані удари», – сказав він на брифінгу в середу в Офісі Глави держави.

Михайло Подоляк наголосив, що ці системні зміни стосуються не лише питання деолігархізації та відповідного закону.

«Це спроба зламати систему тіньових відносин у політиці й економіці. Зрозуміло, що може бути багато людей, які не зацікавлені в тому, щоб зламати цю систему. Бо вона вже двадцять, тридцять років вкорінена в наші суспільні відносини», – зазначив він.

Радник керівника Офісу Президента додав, що вдалими є спроби Володимира Зеленського й щодо зменшення впливу політико-фінансових груп, які мають стосунок до Російської Федерації, з якою в України восьмий рік триває війна.

«Все це загалом дає таку трохи драматичну картинку. Тобто є певні соціальні пласти, які мають стосунок до політичних чи фінансово-економічних груп, які не зацікавлені в тому, щоб трансформація дійшла до свого логічного завершення», – пояснив він.

Михайло Подоляк вважає, що Сергія Шефіра було обрано як мішень для цього замаху, тому що він є ключовим членом команди і близьким другом Володимира Зеленського.

«Зрозуміло, що замах саме на цю людину мав показати серйозність намірів тієї чи іншої поки що невідомої групи, яка хотіла вплинути на всю команду. І обрана була ціль, щоб попередити, залякати команду. Мотиви абсолютно очевидні», – зауважив радник керівника Офісу Глави держави.

Михайло Подоляк розповів, що перший помічник Президента їхав у неброньованій машині без охорони, лише з особистим водієм. Зараз він почувається нормально, дав свідчення правоохоронцям.

Радник керівника Офісу Глави держави не вбачає особистих мотивів у замаху на Сергія Шефіра, хоча, за його словами, правоохоронні органи відпрацьовуватимуть усі можливі версії.

Він також відкинув спекуляції та закиди політичних опонентів із різних таборів, які намагаються пов'язати цю подію з нібито конфліктами та суперечностями всередині команди Президента.

«Сергій Нахманович (Шефір. – Ред.) є активним членом команди. І жодних конфліктів, що могли б бути підставою для таких драматичних подій, точно немає», – заявив Михайло Подоляк.