Очікуємо необхідного більшого тиску на Росію та більшої підтримки для України – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні ще тривав розбір завалів у Дніпрі після російського удару. Більш ніж 20 людей були поранені цим ударом – усім надано необхідну допомогу. Але, на жаль, пʼять людей загинули, і серед них – дитина. В Києві від наслідків удару «шахедів» загинула дівчина – 14 років їй було. Мої співчуття всім рідним та близьким.

Сьогодні завдано удару по Костянтинівці - Донецька область. Четверо працівників поліції постраждали. Обстріли були й на Сумщині, Харківщині, під ударами Донеччина, на півдні нашої держави: Одеса, Запоріжжя, наша Херсонщина.

Кожна така доба війни доводить лише те, що в Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть. Саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво і саме за рахунок обходу санкцій. Саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї.

Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор. Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало – конкретні кроки потрібні.

Ми дали всі такі кроки в Плані перемоги. Те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. Це буде справедливо. І час, який спливає, поки рішень немає, – це, на жаль, постійні російські удари, постійні втрати наших життів.

Наступний тиждень буде часом нашої дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів передусім, воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни. Ми готуємо важливі сигнали підтримки.

Сьогодні ж я хочу відзначити різних наших людей, які щодня й щоночі працюють для захисту українців від російських ударів. Які надають допомогу і завжди на захисті життя.

Дніпро: весь колектив ДСНС України на Дніпровщині та особливо Євген Панчук, Дмитро Сауляк, Дмитро Лучка, Олександр Тиква. Також працівники Національної поліції Олексій Скакун та Карина Алієва. Я дякую вам та вашим колегам!

Суми та область: Олександр Матвієнко, Віталій Каплун, Юрій Костюк – це працівники ДСНС України в області. Також поліцейські: Сергій Заруцький та Геннадій Терещенко. Дякую вам, хлопці!

Херсонщина: рятувальники Олег Засименко, Костянтин Набока, Дмитро Волков і Микола Катрук. А також капітани поліції – обидва служать у КОРДі – це Дмитро Гмиря та Андрій Котлюба. Дякую!

Харківщина: хлопці, які працюють у групах для евакуації людей із зони небезпеки, працівники ДСНС – Володимир Затірка, Євген Афонів, Сергій Качаненко. Та з Національної поліції України: Сергій Гуськов та Уліян Пігаль. Дякую за цілодобову роботу і реальне служіння людям та Україні.

Дякую всім, хто з Україною, хто з нашим народом, кожному воїну. Дякую, хто захищає нашу державу, тримає наші українські позиції та всіма своїми силами знищує окупанта! Обовʼязково маємо захистити Україну.

Слава Україні!