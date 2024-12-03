Очікуємо зараз, у грудні, системи від кількох партнерів; важливо, щоб це було реалізовано без будь-якого зволікання – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні було багато роботи саме щодо нашої армії – відповідні наради.

На початку дня – Головком, доповідь щодо ситуації, основні завдання, які треба реалізувати зараз, та складнощі на передовій. Донецькі напрямки потребують суттєвого посилення. І це стосується, зокрема, постачання зброї від партнерів – це пряма залежність: що більша вогнева сила нашої армії, що більше в нас технологічних можливостей, то більше зможемо знищити російського наступального потенціалу та захистити життя наших воїнів. І щодо цього детально говоримо з партнерами. І працюємо самі – збільшуємо наше виробництво, нашу українську оборонну промисловість. Буде більше нашої далекобійності.

Сьогодні повернувся із закордонних відряджень міністр оборони України. Доповідав і щодо нових домовленостей, і щодо реалізації попередніх, особливо щодо протиповітряної оборони. Ми очікуємо зараз, у грудні, системи від кількох партнерів, плюс є певні речі, які можуть бути зроблені в січні для нашого повітряного щита. Важливо, щоб це було реалізовано без будь-якого зволікання. Зима – це величезна спокуса для російських терористів.

Сьогодні ж була доповідь щодо енергетики. Я вдячний усім нашим ремонтним бригадам, кожному працівнику енергокомпаній, які зараз ліквідовують наслідки російських ударів і захищають систему. Дуже важлива сумлінна робота в кожному регіоні, на кожному об’єкті. І це відповідальність не лише за свій об’єкт, а за всю країну – за стійкість усієї нашої держави та захист усіх наших людей. Максимально треба зараз відпрацювати на рівні від уряду та Міністерства енергетики до всіх наших областей і громад.

Напередодні оголошено новий пакет зброї від Сполучених Штатів Америки – як і домовлялися з Президентом, прискорюємо постачання. Темп логістики зростає, і саме це потрібно. Цей пакет обсягом 725 мільйонів доларів. Ракети для ППО, артилерія, засоби для стабілізації наших позицій. Дякую!

Дякую всім, хто нам допомагає!

Дякую кожному й кожній, хто захищає та зміцнює позиції нашої держави саме так, як потрібно для миру!

Слава Україні!