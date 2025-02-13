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Офіс Президента ініціює нові підходи до роботи міжнародних гуманітарних організацій в Україні

14 лютого 2025 року - 22:13

Офіс Президента ініціює нові підходи до роботи міжнародних гуманітарних організацій в Україні

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук взяла участь у координаційній нараді щодо гуманітарної підтримки українців.

Серед учасників – представники Міністерства закордонних справ, а також посольств Австрії, Бельгії, Великої Британії, Данії, Європейського Союзу, Індії, Ірландії, Італії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Республіки Корея, Саудівської Аравії, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Швейцарії, Японії.

Ірина Верещук подякувала міжнародним партнерам за підтримку та окреслила ключові напрями вдосконалення роботи.

«Нам необхідно адаптувати підходи до гуманітарної роботи, щоб забезпечити максимальну віддачу від коштів донорів для людей. В умовах обмежень у міжнародному фінансуванні ми маємо чітко визначати пріоритети й діяти злагоджено», – наголосила вона.

Для збільшення ефективності буде створена координаційна платформа при Офісі Президента. Вона об’єднає представників країн-донорів, міжнародних та українських гуманітарних організацій, державної та місцевої влади. Мета – узгодження пріоритетів, планів і бюджетів, а також моніторинг і контроль за виконанням програм.

«Ми маємо діяти так, щоб кожен, хто втратив рідних, здоров’я або домівки, відчув підтримку від держави і міжнародних партнерів», – зазначила Ірина Верещук.

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