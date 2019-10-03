Офіс Президента передав Меджлісу розсекречені документи про депортацію кримських татар

Офіс Президента України передав Меджлісу кримськотатарського народу розсекречені документи НКВС СРСР, які стосуються депортації кримських татар у 1944 році. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов.

«Місяць тому під час експертизи, яку проводив Київський інститут судових експертиз, ми отримали інформацію та підтверджувальні документи, які стосуються примусової депортації кримських татар, тих знущань і геноциду, який був вчинений радянським режимом. Президент доручив правоохоронним органам зібрати та максимально систематизувати інформацію, яка є в архівах і яка досі не була оприлюднена», – сказав Андрій Смирнов під час зустрічі з представниками Меджлісу кримськотатарського народу.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що це перший етап оприлюднення розсекречених документів, пов’язаних з геноцидом кримськотатарського народу.

«Це жахлива історія про те, як люди по 28 діб їхали без води і без їжі, про жахливі умови праці. Це факти про те, яка кількість людей за певний проміжок часу була просто вбита. Умови проживання взагалі важко назвати людськими – люди спали у вагонах, на сирій землі, дуже часто страждали на важкі захворювання й помирали», – зазначив Андрій Смирнов.

Він уточнив, що розсекречені документи датуються 1944 роком і містять інформацію про кількість людей, щодо яких застосовували тортури.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що роботу з пошуку документів, пов’язаних з депортацією кримських татар, буде продовжено.

«Ми будемо узагальнювати документи, зводити в історичні каталоги, доводити до суспільства. Істину та правду в цьому питанні необхідно встановити», – сказав Андрій Смирнов.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров подякував Офісу Президента за оприлюднення документів.

«Ці документи – донесення відділів НКВС СРСР. Не вперше ми отримуємо розсекречені документи з архівів України, з інших закладів. Для нас це дуже важливо, оскільки Верховна Рада ухвалила постанову, якою визнала насильницьку депортацію кримськотатарського народу геноцидом», – зазначив Рефат Чубаров.

Він повідомив, що у складі Курултаю кримськотатарського народу працює комісія з вивчення наслідків геноциду кримських татар.

«У цих документах є конкретні долі людей, є деталізація. Це хвилюючий момент для народу в цілому», – сказав Рефат Чубаров.

Заступник голови спеціальної комісії Курултаю з вивчення наслідків геноциду кримських татар Гульнара Бекірова попросила Офіс Президента сприяти видачі документів, які стосуються депортації.

Андрій Смирнов подякував представникам Меджлісу кримськотатарського народу за зустріч. Він зазначив, що правоохоронним органам доручено вивчити факти, викладені у таких документах.

«Ганебні факти геноциду мають знайти своє конкретне відображення у процесуальних рішеннях правоохоронних органів», – зауважив Андрій Смирнов.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що згадані документи також будуть оприлюднені у ЗМІ.

«Ми не зупиняємося у пошуку подібних документів в усіх архівах України», – сказав він.

Андрій Смирнов запропонував представникам Меджлісу створити спільну робочу групу за участі експертів Офісу Президента з метою встановлення історичної справедливості в цьому питанні.

«Ми маємо докласти зусиль, щоб віднайти максимальну кількість документів, які залишилися в архівах і є засекреченими. Тому можете на нас розраховувати», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.