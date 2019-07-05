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Офіс Президента повернув до Генпрокуратури запит щодо публічних заяв прес-секретаря Глави держави без розгляду

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Офіс Президента повернув до Генпрокуратури запит щодо публічних заяв прес-секретаря Глави держави без розгляду

5 липня 2019 року - 21:59

Генеральна прокуратура України не мала законних підстав вимагати від Офісу Президента спростування чи підтвердження публічних заяв прес-секретаря Глави держави.

Порядок отримання документів закріплений у главі 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів». При цьому стаття 159 КПК України встановлює, що такий тимчасовий доступ можливий виключно на підставі ухвали слідчого судді. У зв’язку з цим лист і запит, які надійшли до Офісу Президента, повернуто Генпрокуратурі без розгляду.

Підставою для спрямування запиту про витребування документів є розслідування слідчим кримінального провадження. Порядок розслідування кримінального провадження, згідно зі статтею 1 КПК України, визначається лише кримінальним процесуальним законодавством. Таким чином, для здійснення будь-яких дій (зокрема витребування документів) слідчий має керуватися конкретною нормою КПК України, а посилання на статтю 93 КПК України як законну підставу для збору доказів є помилковим.

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