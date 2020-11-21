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Офіс Президента та МОЗ об’єднали зусилля для активізації закупівель кисневого устаткування для боротьби з COVID-19 – Кирило Тимошенко

26 листопада 2020 року - 20:49

Кількість ліжок, обладнаних кисневим устаткуванням для боротьби з COVID-19, у медичних закладах України щотижня збільшується на три тисячі. Раніше цей показник становив менше тисячі. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко в інтерв'ю програмі «Бацман».

«У нас є завдання – думаю, ми його виконаємо – до 20 грудня забезпечити 80% ліжок киснем. Зараз цей показник – практично 50%. І ми його збільшуємо», – заявив він.

Кирило Тимошенко зазначив, що відсоток ліжок із киснем важко збільшити швидко, адже паралельно в лікарнях зростає кількість ліжко-місць.

«Збільшуємо ліжко-місця – зменшується відсоток (ліжок. – Ред.) із киснем. Тому що це одночасний процес», – пояснив він.

Заступник керівника Офісу Президента зауважив, що за боротьбу з коронавірусом відповідає як Міністерство охорони здоров’я, так і місцева влада, яка несе частину відповідальності у зв'язку з децентралізацією. Тому Офіс Глави держави спільно з МОЗ наразі об’єднали зусилля для вирішення цієї проблеми.

«Ми з'єднали це все воєдино, щоб швидко здійснювати закупівлю, установку кисневих станцій», – сказав Кирило Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Президента вважає: влада зробить відповідні висновки щодо осіб, які відповідальні за погане забезпечення лікарень кисневим устаткуванням для боротьби з пандемією.

Водночас Кирило Тимошенко наголосив, що проблема із закупівлею такого обладнання існує і в інших країнах. Так, нині про більшість поставок можна домовитися лише на лютий-березень 2021 року.

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