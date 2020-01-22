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Офіс Президента України: інформація програми «Схеми» про зустріч Глави держави з високопосадовцем Російської Федерації в Омані не відповідає дійсності

14 лютого 2020 року - 11:47

Офіс Президента України заявляє, що інформація, викладена у сюжеті програми «Схеми» про зустріч Президента України з високопосадовцем Російської Федерації, яка нібито мала місце в Омані, цілком і повністю не відповідає дійсності.

Президент України ніколи в житті не зустрічався (особисто чи в рамках міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався в інший спосіб з Миколою Патрушевим.

Оприлюднення висновків, які ґрунтуються не на фактах чи свідченнях, а на домислах і відомостях з якихось таємних «джерел», яке має місце у випуску програми «Схеми», Офіс Президента України розцінює як відверту маніпуляцію громадською думкою. Коли таку маніпуляцію здійснюють у соціальних мережах анонімні акаунти в рамках інформаційних операцій агресора проти України, це ще можна пояснити логікою гібридної війни. Але коли так само вчиняють українські журналісти – це виходить за межі уявлень про вільну журналістику як таку.

Офіс Президента України чекає від програми «Схеми» спростування відомостей, що не відповідають дійсності, та припущень, зроблених на їхній основі. Ми звертаємося до суду з позовом, у якому вимагатимемо спростувань і вибачень. Також вважаємо своїм обов’язком звернути увагу суспільного мовника – телеканалу «UA: Перший» на розповсюдження в його ефірі інформації, що не відповідає дійсності та є відвертою маніпуляцією громадською свідомістю.

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