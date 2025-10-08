Офіс військового омбудсмана вперше представляв Україну на Міжнародній конференції інститутів омбудсманів у справах збройних сил

Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова (Кобилинська) виступила на International Conference of Ombuds Institutions for the Armed Forces (ICOAF), яка цьогоріч проходить у Йоганнесбурзі (ПАР).

Ольга Решетилова представляла щойно створений Офіс військового омбудсмана – наймолодшу інституцію на конференції. Також у заході взяли участь представники уповноваженого ВРУ з прав людини Юрій Ковбаса та Ольга Стрепоченко.

«Будь-які збройні сили існують і утримуються державою для її захисту – щоб у критичний момент бути готовими до війни. Інституції військового омбудсмана створюються не для того, щоб послабити армію обмеженнями чи суворими правилами, а щоб зміцнити її – через захист прав людини та популяризацію цінностей, у які вірять демократичні суспільства», – сказала Ольга Решетилова.

Уповноважена Президента наголосила, зокрема, на тому, що кожна інституція військового омбудсмана повинна мати план на мирний час, на перехідний період і на воєнний час, а єдина стратегія комунікацій, яка по-справжньому працює під час війни, – це довіра.

«Для військового омбудсмана критично важливо комунікувати так, щоб його сприймали як свого. А для цього потрібна присутність – постійна присутність “у полі”, багато особистих візитів і щирих, так само особистих розмов. Довіра не будується через слогани чи кампанії. Вона зростає через дії, результати й людський контакт. Коли солдат знає, що його проблему почують, що хтось допоможе, тоді він готовий слухати все інше – про відповідальність, рівність і повагу», – зазначила вона.

Також Ольга Решетилова взяла участь у дискусійних панелях і мала змогу поспілкуватися з військовими омбудсманами з понад 40 країн. Зокрема, вона провела розмови з представниками Чехії, Нідерландів і Норвегії. Військові омбудсмани відзначили те, що Україна першою у світі створила Офіс військового омбудсмана під час війни.

Президент Володимир Зеленський 19 вересня підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана та ухвалив рішення призначити першим військовим омбудсманом Ольгу Решетилову. Перед тим парламент підтримав закон про військового омбудсмана. На створення нової інституції, згідно із законодавством, є рік. Зараз Офіс військового омбудсмана перебуває на фінальній стадії формування.