Окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до нашого кордону, лінія якого не змінювалась – звернення Президента України

Українці! Українки!

Сьогодні ми вшанували памʼять наших воїнів, які віддали своє життя за нашу державу, за нашу незалежність.

Цей день памʼяті визначений саме на кінець літа, на 29 серпня, щоб нагадати всім про трагічні події 14-го року, про Іловайськ, про те, що ця війна, яка почалася з окупації Росією нашого Криму, з намагання захопити Донбас, має закінчитися саме там – у звільненому Криму, у звільнених містах Донбасу, виходом наших військових на державний кордон України.

Ми завжди памʼятали про цю нашу мету. Ми про неї не забуваємо.

Збройні Сили України, наша розвідка, наші сили оборони роблять свою справу. Я впевнений, що ви всі розумієте, що відбувається, за що ми боремось і чого ми прагнемо. І наші воїни не потребують жодних анонсів чи інформаційних хвиль у спину.

Україна повертає своє. І буде повертати Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину, Крим, обов’язково – всю нашу акваторію Чорного й Азовського морів – від Зміїного до Керченської протоки. Це буде. Це наше. І так само, як це розуміє наше суспільство, я хочу, щоб це розуміли й окупанти. Не буде їм місця на українській землі.

Хтось хоче знати, які в нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна. І так – на війні.

Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають.

Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатись до себе додому в Росію – що ж, хай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій.

Якщо ж вони мене не почують – матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні.

І це не щось особливе. Це не щось таке, що нібито почалося. Ми говорили про це 187 днів.

Сьогодні провів наради з військовими, з представниками військово-промислового сектору, з урядовцями. Важливі наради, важлива тематика, озвучувати її – неправильно. Але результат із часом бачать усі. Бачать, коли наші захисники знищують логістику, бази, командні центри ворога. Це – продовжимо.

Зробив сьогодні три звернення до закордонних партнерів.

Перше – Норвегія. Взяв участь у роботі енергетичного форуму, і хочу подякувати Прем’єр-міністру Норвегії пану Стере за новий пакет підтримки для України – близько 200 мільйонів доларів у межах енергетичної підготовки до зими.

Друге звернення – Франція. Потужне об’єднання підприємців – сотні тисяч бізнесменів, мільйони власників, менеджерів і працівників. Вдячний їм за підтримку й за розуміння того, за що ми боремося в Україні і що ця боротьба – спільна для всіх європейців.

Третє звернення – до учасників безпекового форуму в Словенії, зокрема, до наших друзів – лідерів країн Центральної Європи й Балкан.

Увечері підписав указ про нагородження наших воїнів. 141 учасник бойових дій відзначений державними нагородами, десять із них – посмертно.

Дуже важливо – сьогодні мав честь вручити ордени «Золота Зірка» рідним, сімʼям Героїв, які загинули під час виконання бойових завдань.

Вічна памʼять усім нашим героям! Вічна слава всім, хто бореться за свободу для всієї нашої землі!

Слава Україні!