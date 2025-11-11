Окупанти втекли з Херсона під тиском наших людей, завдяки силі українців – Президент із нагоди третьої річниці визволення міста

З нагоди третьої річниці визволення Херсона Президент України Володимир Зеленський відзначив воїнів, поліцейських, рятувальників, волонтерів, лікарів, учителів та енергетиків державними нагородами.

Глава держави подякував кожному, хто боровся і бореться за місто й забезпечує його життєдіяльність.

«Сьогодні ми відзначаємо дуже важливий день – третю річницю вигнання російських окупантів із Херсона. Окупанти втекли звідси під тиском наших людей, завдяки силі українців. І зараз російські пропагандисти навіть самі вже називають Херсон Україною, бо це просто факт, сильний факт, що Росії тут не місце», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що від настання миру нас відділяє лише час, який Україна повинна пройти й пройде завдяки тим, хто бореться.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх воїнів, які загинули в боях заради України.

Президент передав орден «Золота Зірка» сину загиблого Героя України фермера Олександра Гордієнка. Після деокупації правобережжя Херсонщини він особисто розміновував поля, самотужки вивіз понад 5 тис. протитанкових мін. Потрапляв під обстріли, збив із рушниці понад 100 ворожих БпЛА. Олександр Гордієнко загинув 5 вересня цьогоріч унаслідок удару російського дрона по авто поблизу Берислава.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначений електромонтер «Херсонобленерго» Сергій Буганов. Після деокупації він брав участь у відновленні та відбудові електромереж на Херсонщині. Також ремонтував лінії, які живлять Херсон.

Президент вручив ордени «За мужність» ІІІ ступеня. Нагороду отримали:

Рятувальник Віктор Буюклі. Щодня бере участь в аварійно-рятувальних роботах на місцях руйнувань через російські обстріли. Зокрема, допомагав після підриву греблі Каховської ГЕС та обстрілів Херсонської дитячої обласної лікарні.

Командир відділення Головного управління ДСНС України в Херсонській області Олег Вітковський, який постійно бере участь у ліквідації наслідків ворожих атак на Херсонщині. Двадцятого жовтня після удару російського БпЛА у школі він виявив жінку під завалами, деблокував її та надав першу допомогу.

Молодший сержант Владислав Гудніченко (НГУ). Знищує окупантів і техніку ворога на Херсонщині. Двадцятого вересня він зруйнував укриття і бліндажі російських окупантів, ліквідував дев’ятьох ворогів, а пізніше влучив у місце зберігання щонайменше 30 тонн пального.

Солдат Вадим Левченко (НГУ). Знищує російських окупантів, їхнє озброєння та техніку на Херсонщині. Загалом за період із травня до вересня підрозділ під його керівництвом ліквідував майже 30 ворожих дронів різних типів, забезпечивши надійне прикриття підрозділів на Херсонському напрямку.

Молодший сержант Олександр Ніколаєв (НГУ). Виконує бойові завдання на Херсонщині, зокрема знищує ворога на лівому березі Дніпра. П’ятого жовтня нацгвардійці відбили штурм ворожої піхоти, Олександр Ніколаєв особисто знищив двох загарбників, утім зазнав контузії. Він продовжив виконання бойового завдання, і на початку листопада був направлений на лікування.

Волонтер Андрій Петухов. Під час тимчасової окупації Херсона доправляв продукти, воду та медикаменти. Часто це доводилося робити проходячи через окупаційні блокпости. Брав участь в евакуації понад 300 жителів з окупованих територій: жінок, дітей, людей старшого віку та людей з інвалідністю.

Майор служби цивільного захисту Олександр Соловйов. Під час тимчасової окупації Херсона залишився вірним присязі. Після звільнення міста організовував евакуацію населення з постраждалих районів і надавав медичну допомогу, ліквідовував наслідки пожеж і вибухів, рятував людей після підриву греблі Каховської ГЕС.

Ордени княгині Ольги ІІІ ступеня отримали:

Вчителька початкових класів Лариса Паладій. Працює в системі освіти понад 30 років. Проводила заняття в пунктах незламності. Окрему увагу приділяє дітям з особливими освітніми потребами, впроваджує інклюзивні методики та індивідуальний підхід, використовуючи сучасні освітні технології.

Директорка центру соціального обслуговування Оксана Пащенко. Під час тимчасової окупації Херсона допомагала людям старшого віку та співпрацювала з волонтерами, які підтримують самотніх непрацездатних людей. Після звільнення Херсона організувала роботу центру соціального обслуговування, брала участь в евакуації постраждалих після підриву дамби Каховської ГЕС.

Кореспондентка телеканалу «Ми – Україна» Тетяна Савуля. Під час тимчасової окупації Херсона залишалася працювати в місті, частину її матеріалів публікував Генеральний штаб ЗСУ як підтвердження реальної ситуації на півдні України. Зараз Тетяна Савуля продовжує висвітлювати події в Херсоні.

Орденами Данила Галицького відзначені:

Капітан Вадим Кухарський. Брав участь у боях на Херсонщині. Підрозділ під його керівництвом знищив щонайменше сімох окупантів, ворожий міномет, різну техніку та кілька позицій операторів дронів.

Старший сержант Володимир Репешко. Брав участь у боях на Херсонщині, неодноразово був поранений, але повертався на фронт. Бойова група під командуванням Володимира Репешка знищила понад 50 окупантів, 3 станції РЕБ, 5 сховищ боєприпасів, більш ніж 30 спостережних постів, 4 антени радіо- та супутникового обладнання ворога.

Головний сержант 79-го прикордонного загону Євгеній Цапура. У 2023–2025 рр. на Херсонщині у складі бойових груп розвідувальних ударних БпАК знищив 3 та поранив 5 окупантів, уразив 2 гармати, 5 автомобілів і 3 станції РЕБ ворога.

Медаль «За бездоганну службу» ІІІ ступеня отримав полковник поліції Рустам Карімов. У Херсоні під його керівництвом розкрито 135 тяжких та особливо тяжких злочинів, виявлено 14 фактів незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки. Виявляв тих, хто співпрацював з окупантами, арештував чотирьох осіб, які влітку торік підпалювали транспорт ЗСУ в Херсоні.

Медаль «Захиснику Вітчизни» отримав капітан поліції Сергій Ковтун. Цього року здійснив майже 500 виїздів у райони ведення бойових дій для зачистки територій від вибухових пристроїв. Знешкодив понад 350 вибухонебезпечних предметів, зокрема дві авіабомби, осколково-фугасні, касетні снаряди та інші засоби ураження.

Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєне лікарці-рентгенологу Олені Марценіус, яка очолює Південний центр радіаційної терапії. Вона впроваджує сучасні методи променевої терапії онкологічних захворювань та інші перспективні методи лікування раку.

Звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України» присвоєно заступнику медичного директора Херсонської міської клінічної лікарні Віктору Коліснику. Працює в закладі з 1989 року, має значний досвід роботи з пацієнтами, координує роботу лікарів і медичного персоналу.

Почесне звання «Заслужений працівник транспорту України» отримав представник регіональної філії «Одеська залізниця» Вадим Мельник. Працює на залізничному транспорті з 2000 року. Після деокупації Херсона організовував повернення працівників на робочі місця та відновлення залізничного сполучення до міста.