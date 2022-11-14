Олексій Дніпров поінформував членів комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка про продовження їхніх повноважень на час воєнного стану

Заступник керівника Офісу Президента України Олексій Дніпров провів онлайн-зустріч із членами комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, які уповноважені забезпечувати здійснення Президентом України повноважень із нагородження премією.

Склад комітету затверджено указом Глави держави № 919 від 19 грудня 2019 року. Строк повноважень комітету становить три роки.

Під час онлайн-зустрічі Олексій Дніпров подякував членам комітету за роботу та повідомив, що Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 770/2022 «Про роботу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка під час дії воєнного стану», яким установлено, що комітет продовжує виконувати свої повноваження під час дії воєнного стану та протягом двох місяців після його припинення чи скасування.

Голова комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров подякував за довіру та ухвалене Главою держави рішення.