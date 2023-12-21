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Олексій Кулеба провів зустріч із координаторкою системи ООН в Україні

21 грудня 2023 року - 20:18

Олексій Кулеба провів зустріч із координаторкою системи ООН в Україні

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба провів зустріч із координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун.

Основною темою зустрічі стало інклюзивне відновлення громад і розвиток взаємодії України, її регіонів і громад з Організацією в наступному році.

«Інклюзивне відновлення громад має важливе значення для стимулювання місцевого економічного розвитку. Цей процес потребує узгоджених зусиль національних і регіональних органів влади, громадянського суспільства, місцевого малого й середнього бізнесу та міжнародних партнерів. Агенції ООН в Україні присутні та працюють у громадах, які готові просуватися вперед із відновленням, і ми збільшимо наші зусилля у 2024 році в партнерстві з регіональними та місцевими адміністраціями», – наголосила Деніз Браун.

Вона додала, що агенції ООН в Україні зараз працюють практично в усіх регіонах і в партнерстві з регіональними та місцевими адміністраціями допомагають у відновленні громад, які постраждали від російської агресії. Присутність системи ООН в Україні на сьогодні найбільша за всю історію: понад 3 тис. працівників, представництва в багатьох обласних центрах.

«Ми маємо постійний контакт із громадами на місцях і можемо бачити й розуміти всі потреби людей», – наголосила координаторка.

Деніз Браун додала, що агенції ООН допомагають не лише із забезпеченням гуманітарних потреб, а й зі створенням стратегій відновлення та розвитку регіонів. До цього процесу активно долучаються регіональні офіси міжнародного співробітництва при ОВА, регіональні органи влади й громади. Зокрема, така робота вже проводиться в Сумській та Миколаївській областях.

Зі свого боку Олексій Кулеба подякував Деніз Браун за активну й ефективну присутність системи Організації Об’єднаних Націй в Україні та наголосив на важливості збереження фінансування програм і проєктів у 2024 році.

«Маю надію на те, що наступного року наша взаємодія стане ще більш ефективною, адже попереду, на шляху до ЄС, зокрема в частині впровадження реформ, у нас багато роботи, і підтримка з боку ООН важлива в цьому процесі», – зауважив він.

Координаторка системи ООН в Україні також подякувала за запрошення взяти участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, яке відбулося у Львові минулого тижня.

Вона відзначила важливість фокусування Президента України на громадах і прагнення почути разом з ними вичерпні відповіді від урядовців. Деніз Браун також позитивно оцінила діалог центральної влади з громадами та безпрецедентне об’єднання всієї української влади на одному заході.

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