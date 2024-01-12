Олексій Кулеба та Віктор Ляшко зустрілися з представниками американських медичних і благодійних організацій, які презентували концепцію будівництва низки медзакладів

Заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба та міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко провели зустріч із представниками американських медичних та благодійних організацій.

Міжнародні партнери – президент благодійної організації Ukraine Focus, у минулому заступник адміністратора USAID та керівник USAID у Європі та Азії (2018–2021) Брок Даніель Бірман, головний радник медичної компанії AMC Healthcare Брент В. Єссін та директор благодійної організації Ukraine Focus в Україні Олександр Решетков – презентували концепцію проєкту будівництва чотирьох лікарень швидкої допомоги, а також закладів реабілітації ветеранів.

«Ми, Ukraine Focus і AMC Heathcare, з нетерпінням чекаємо на співпрацю з урядом України та Міністерством охорони здоров’я, аби надавати ще більше необхідної допомоги українському народу», – зазначив Брок Бірман.

Організація Ukraine Focus уже має підписаний з Міністерством охорони здоров’я меморандум. Зі свого боку медична компанія AMC Healthcare надає фахові консультації у сфері охорони здоров’я, здійснює будівництво модульних лікарень та медзакладів, а також створює служби управління ними.

Олексій Кулеба подякував партнерам за своєчасну й важливу допомогу та ініціативи, що вже реалізовуються в Україні.

«Підтримка країн-партнерів є надважливою для України в умовах повномасштабного вторгнення. Зі свого боку ми готові вживати усіх заходів, аби необхідна допомога надходила якомога скоріше», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Запропоновані партнерами лікарні планують збудувати за стандартами ЄС і можуть бути як самостійними закладами, так і частинами наявних лікарень та реабілітаційних центрів. Крім того, кожен такий заклад буде обладнано бомбосховищем.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що за час повномасштабної війни внаслідок ворожих дій російської армії вже постраждали майже 1700 медичних закладів: 1501 об’єкт медичної інфраструктури пошкоджено та ще 195 зруйновано вщент, без можливості подальшого відновлення. За його словами, найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини та Херсонщини.

«Для нас дуже важливо попри такі виклики для медичної системи забезпечити українцям доступ до медичної допомоги. Презентовані сьогодні напрацювання – досвід та технології – є надзвичайно актуальними для України, зокрема для деокупованих територій», – зауважив міністр.

До реалізації амбітного проєкту з будівництва медзакладів готова долучитися компанія Northwell Health, яка надасть обладнання та забезпечить навчання фахівців.