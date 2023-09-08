Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба зустрівся з делегацією депутатів Національних зборів Франції – членів Міжпарламентської групи дружби «Франція – Україна» на чолі з керівником групи Бенжаменом Аддадом.

Під час зустрічі Олексій Кулеба подякував Франції за військову, гуманітарну та фінансову підтримку України в умовах повномасштабної війни. Він також відзначив спільні досягнення в розвитку міжрегіональної взаємодії.

«Уся Україна відчуває постійну підтримку французького народу. Це дуже важливо й неоціненно в часи, коли наша держава щодня дає відсіч підступному й сильному ворогу – Російській Федерації. Ми вдячні за прихисток, який країна-друг дала нашим людям. Також важливо, що ми розвиваємо нашу співпрацю з Францією. Я вдячний за започатковані відносини й допомогу регіонів Іль-де-Франс і Прованс – Альпи – Лазурний берег Київській, Чернігівській та Одеській областям», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

Зі свого боку члени французької делегації наголосили на підтримці України на шляху до вступу в ЄС і висловили захоплення стійкістю та мужністю українців.

«Для нас честь бути зараз у Києві. Ми перебуваємо тут делегацією з шести різних партій, і ми єдині в підтримці України. В парламенті Франції дуже складно знайти єдність із якогось питання, але питання України та резолюцій на підтримку України нас об’єднує. Ми будемо з вами до вашої перемоги», – сказав голова групи дружби «Франція – Україна» Бенжамен Аддад.

Олексій Кулеба закликав французьких парламентарів ухвалити резолюцію щодо визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму.