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Олексій Кулеба зустрівся з новим главою делегації МКЧХ в Україні Юргом Егліном

6 травня 2023 року - 09:48

Олексій Кулеба зустрівся з новим главою делегації МКЧХ в Україні Юргом Егліном

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба зустрівся з новим очільником делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Юргом Егліном.

Сторони обговорили питання подальшої співпраці, а також дотримання основоположних норм міжнародного гуманітарного права в умовах порушення державою-агресором усіх принципів ведення війни.

Заступник керівника Офісу Президента подякував представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогу Україні в умовах російської агресії.

«Евакуація людей із зони бойових дій та окупованих регіонів, гуманітарна, медична, фінансова допомога – Україна високо оцінює роль Міжнародного комітету Червоного Хреста у подоланні наслідків війни Росії проти України. Ваша допомога виявилася справжнім порятунком для мільйонів мирних людей», – зазначив Олексій Кулеба.

Крім того, заступник керівника Офісу Президента висловив переконання щодо посилення співпраці. Зокрема у відновленні життєдіяльності в деокупованих регіонах, а також у задоволенні потреб вимушених переселенців та дітей України.

«Нашим пріоритетом також є повернення всіх українських військовополонених, надання їм гуманітарної допомоги і медикаментів, включно з тими, хто утримується на тимчасово окупованих територіях України», – додав Олексій Кулеба.

У свою чергу, глава делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Юрг Еглін висловив готовність до подальшого співробітництва.

«Прибувши до України, я на власні очі побачив неймовірні страждання людей. Щоб і далі якнайкраще допомагати українцям гуманітарно, я сподіваюся на подальше поглиблення нашої взаємодії з Офісом Президента України», – зазначив Юрг Еглін. 

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