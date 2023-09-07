Заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба зустрівся з новопризначеним керівником програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Штефаном Шльойнінгом.

Під час зустрічі сторони обговорили виклики, які постали перед громадами й областями України в умовах війни.

«Попри постійні обстріли, щоденний російський терор, Україна продовжує розвиватися, впроваджувати реформи та триматися на шляху інтеграції в європейську родину. Сьогодні важлива спільна робота всіх рівнів влади, консолідація, єдність і розуміння єдиної мети: це перемога України», – зазначив Олексій Кулеба.

Зі свого боку Штефан Шльойнінг високо оцінив роль українських муніципалітетів у збереженні стійкості країни під час повномасштабного вторгнення Росії.

Керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні підкреслив потенціал місцевого самоврядування та уряду у відновленні України. Він також наголосив на важливості якісного багаторівневого врядування та реформи державного управління для просування України на шляху вступу до ЄС.

Олексій Кулеба подякував за постійну та послідовну підтримку України.