Олена Зеленська: Четвертий Саміт перших леді та джентльменів не тільки порушить питання безпеки дітей, а й знайде дієві відповіді

Дружина Президента України Олена Зеленська провела відеорозмови з першою леді Фінляндії Cюзанн Іннес-Стубб і першим джентльменом Словенії Алешем Мусаром.

Вони обговорили четвертий Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться в Києві цієї осені.

Перша леді України наголосила: саміт буде присвячений безпеці дітей.

«Це питання надзвичайно болюче не лише для нас, а й для всього світу. Кожна країна має свій безпековий контекст, безпекові виклики. І кожна країна має свої рішення для актуальних загроз. Але всіх нас об’єднує спільна мета – щоб кожна дитина була і відчувала себе в безпеці», – сказала вона.

Олена Зеленська зазначила, що на тематичних панелях саміту розглянуть питання безпеки дітей під час збройних конфліктів. Також обговорять безпеку дітей у родині, у школі та у віртуальному просторі.

Перша леді Фінляндії висловила готовність долучитися до панелі «Безпека у школі».

«Дослідження показали, що фінські студенти відчувають нижчий рівень стресу і тривоги порівняно зі студентами в багатьох інших країнах. Частково це пов’язано з державними програмами підтримки психічного здоров’я. Адже безпека – це одночасно бути в безпеці і відчувати себе в безпеці», – сказала Олена Зеленська.

Перший джентльмен Словенії долучиться до панелі «Безпека молодого покоління у віртуальному вимірі».

«На ній обговоримо всі загрози, які можуть трапитися в інтернеті та медіа, і способи їх подолання. Одна з навичок ментальної самооборони, яку мають опанувати молоді люди України та світу, – відрізняти правду від брехні й протистояти маніпуляціям. Сподіваюсь, і тут саміт, як завжди, запропонує світові дієві відповіді на ці непрості питання», – зазначила Олена Зеленська.