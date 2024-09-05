Олена Зеленська: Для нас важливо, щоб діти відпочили не тільки фізично, а й морально

Упродовж цього літа Фундація Олени Зеленської організувала відпочинок у таборі «Артек-Буковель» для 1500 дітей із 320 великих прийомних родин із Харківщини, Одещини, Сумщини та Дніпровщини. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Ініціативу Фундація реалізує вже другий рік поспіль завдяки допомозі іноземних меценатів.

«Дитинство має бути дитинством попри все. Це добре знають великі прийомні сім’ї, які беруть у своє родинне коло десятки дітей із дитбудинків. Через російський напад багато таких батьків були змушені рятувати дітей із-під вогню та разом із ними ставати вимушеними переселенцями», – сказала дружина Президента.

У таборі діти мали змогу опанувати не лише творчі, а й безпекові навички. Фахівці HALO Ukraine навчали дітей розпізнавати міни, касетні боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети.

Організувати цьогорічний відпочинок для маленьких українців вдалося у співпраці з партнером Фундації Олени Зеленської – мережею фундацій «Відкрите суспільство».

«Для нас важливо, щоб діти відпочили не лише фізично, а й морально. А отже, зміцнили ще й ментальне здоров’я. Набралися сил жити й перемагати», – сказала перша леді.

Торік у цьому таборі побували майже 1400 дітей із 218 великих прийомних родин. Ідею підтримали благодійники з Данії та Ізраїлю – Ulla & Mogens Folmer Andersen’s Charity Foundation та Jewish Federations of North America.

Довідка. HALO Ukraine – українська програма найбільшої неурядової некомерційної організації з гуманітарного розмінування у світі The HALO Trust.