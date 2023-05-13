Олена Зеленська: Гендерна рівність має бути не лише в обов’язках і відповідальності, а й у можливостях

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у презентації та обговоренні Національної стратегії щодо подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року.

Презентація відбулася за участю першої віце-прем’єр-міністерки – міністерки економіки України Юлії Свириденко та представників профільних міністерств.

«Ще у 2020 році Україна приєдналася до «Партнерства Біарриц». Воно передбачає багато різних викликів щодо створення рівності в країні, і один із них – це якраз зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків. Уряд України взяв на себе це зобов’язання. На той момент розрив в оплаті праці між чоловіками й жінками становив у середньому 20,4%. І впродовж наступного року його вдалося трохи скоротити – до 18,6%. На жаль, повномасштабне російське вторгнення поставило всі наші починання, розвиток цілої країни на паузу. Так сталось і з гендерною рівністю», – зазначила дружина Президента.

Олена Зеленська наголосила, що українські жінки під час російського вторгнення працюють і представлені в усіх сферах економіки, але розрив в оплаті праці між ними й чоловіками залишається.

«Наша мета – змінити ситуацію. Ми сфокусовані на тому, щоб тенденція до скорочення гендерного розриву в оплаті праці стала стійкою та незворотною. Для цього маємо подолати стереотипи роботодавців, жінок і суспільства загалом щодо професій. Осучаснити трудове законодавство, щоб забезпечити рівну оплату праці. Допомогти жінкам посилити впевненість у тому, що вони можуть обіймати керівні посади, отримувати високу платню за роботу, бути економічно незалежними», – додала Юлія Свириденко.

План реалізації Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні на період до 2030 року, зокрема, передбачає:

1. Подолання стереотипів і дискримінації за ознакою статі.

Заплановано провести масштабну інформаційну кампанію для жінок «Звісно, зможеш», щоб переконати їх, що вони здатні отримувати більшу винагороду за свою працю. Також заплановано реалізувати просвітницьку кампанію для кращої обізнаності жінок щодо їхніх прав і можливостей, якими вони можуть скористатися, щоб підвищити професійний рівень, здобути за короткий строк нову, більш затребувану на ринку праці спеціальність, зокрема з категорії STEM, і, відповідно, більш оплачувану роботу, започаткувати чи розвивати власний бізнес. Також запропоновано запровадити гендерні аудити та обмін найкращими практиками забезпечення гендерної рівності на робочому місці.

2. Удосконалення законодавства про рівну оплату праці.

Передбачено осучаснити трудове законодавство: у новій редакції Закону «Про працю» впроваджується принцип однакової оплати за працю рівної цінності, незалежно від статі, що дасть змогу посилити ефективність судового захисту. Буде запроваджено перевірки Держпраці на підставі скарг про дискримінацію в оплаті праці за гендерною ознакою. Також буде розроблено національну методологію гендерно нейтральної оцінки робіт і навчання для інспекторів праці й роботодавців.

3. Створення умов для зручного поєднання сімейних і професійних обов'язків.

Зокрема, запропоновано сприяти створенню й роботі державних і приватних дитячих садочків, підтримувати на державному рівні організації, які займаються дітьми старшого віку («Пласт», Українська академія лідерства тощо). Передбачено вдосконалити трудове законодавство щодо рівного ставлення до працівників і працівниць із сімейними обов'язками. Заплановано запровадити навчальні програми для роботодавців щодо надання працівникам сприяння у поєднанні професійних і родинних обов’язків.

«Робімо все можливе, щоб наші героїчні жінки на всіх фронтах відчули рівність не лише в обов’язках і відповідальності, а ще й у можливостях і справедливості. Це обов’язок держави – не лише юридичний, а й моральний, – щоб бути найкращою країною для кожної нашої людини», – закликала дружина Президента.

Довідка. Україна взяла на себе зобов’язання скорочувати гендерний розрив в оплаті праці під час приєднання до міжнародного «Партнерства Біарриц» у 2020 році з ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Метою цього партнерства є досягнення рівних прав і можливостей у суспільстві та відсутності обмежень за будь-якими ознаками.